iPhone Ultra biće najskuplji savitljivi telefon na svijetu

pple je povećao proizvodne narudžbine za savitljivi iPhone Ultra, čija se premijera očekuje 8. septembra. Cijena će iznositi od 2.500 do 3.000 dolara.

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Prvi Apple telefon sa savitljivim ekranom, iPhone Ultra, debitovaće ovog septembra zajedno sa serijom iPhone 18 Pro. Uoči ovog lansiranja, novi izvještaji iz lanca snabdijevanja pokazuju da je tehnološki gigant iz Kupertina značajno povećao početne proizvodne narudžbine.

To jasno ukazuje na velika očekivanja od novog formata, a otkrivena je i cijena.

Novi proizvodni ciljevi

Prema pisanju Nikkei Asia, koji se poziva na izvore bliske proizvodnom lancu, Apple je od svojih dobavljača zvanično zatražio da tokom 2026. godine proizvedu oko 10 miliona savitljivih iPhone telefona.

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Ovaj podatak predstavlja osjetan skok, budući da su ranije procjene sugerisale znatno oprezniji početni tiraž od sedam miliona.

Uporedo sa savitljivim modelom, Apple sprema masovnu proizvodnju i za ostatak svoje premijum linije, pa je od dobavljača zatraženo još 70 miliona primjeraka modela iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Kada se u obzir uzmu svi modeli, ukupan proizvodni cilj kompanije za novu iPhone liniju u 2026. godini iznosi impresivnih 220 miliona jedinica.

Izvještaj takođe navodi da je Apple uputio određene partnere da se pripreme za vanredne, dodatne narudžbine do čak 85 miliona jedinica u drugoj polovini 2026. godine.

Kako bi se osigurala stabilnost lanca i izbjegle nestašice, kompanija je naložila dobavljačima da sačuvaju određene komponente aktuelne serije iPhone 17 koje će biti kompatibilne i sa predstojećom serijom iPhone 18.

Datum premijere i astronomska cijena

Zvanično predstavljanje modela iPhone Ultra, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max očekuje se na velikom događaju zakazanom za 8. septembar.

Pošto je riječ o potpuno novoj i izuzetno složenoj tehnologiji savitljivih ekrana, ulazak u ovaj segment donijeće i rekordno visoke cijene.

iPhone Ultra/Fold dummy new video is outhttps://t.co/m9YDow4KkMpic.twitter.com/tniEDi72GJ — Sahil Karoul (@KaroulSahil)June 7, 2026

Početna cijena osnovnog modela iPhone Ultra iznosiće oko 2.500 dolara, dok će naprednije verzije sa maksimalnim skladišnim kapacitetom koštati i do 3.000 dolara.

Kao što smo već objašnjavali, ove cijene biće značajno više u Evropi i posebno Srbiji.

Ovim potezom Apple želi da postavi novi standard u ultra-premijum kategoriji i direktno napadne konkurenciju koja već drži pozicije na tržištu telefona sa savitljivim ekranima.

Ako se ove cijene ispostave tačnim, iPhone Ultra biće najskuplji savitljivi telefon na tržištu.

(Benchmark)