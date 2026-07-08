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Finiš Svjetskog prvenstva u fudbalu gledajte na Areni Sport

Finiš Svjetskog prvenstva u fudbalu gledajte na Areni Sport

Izvor Promo
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Finiš Svjetskog prvenstva u fudbalu gledajte na Areni Sport Izvor: m:tel

Čekaju nas nova uzbuđenja na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku. Osam najboljih reprezentacija boriće se za titulu prvaka svijeta.

Četvrtfinale počinje u četvrtak 9. jula utakmicom Francuske i Maroka, koja se igra od 22.00 časa po domaćem vremenu, a dan kasnije u 21.00 čas igraju Španija i Belgija. Pobjednici tih utakmica sastaće se u polufinalu.

Norveška i Engleska igraju u subotu od 23.00 časa na Hard Rock stadionu u Majamiju, dok će četvrtfinale zatvoriti susret Argentine i Švajcarske. Utakmica će se igrati u noći između subote i nedjelje od 03.00 časa. Sve duele moći ćete u direktnom prenosu da pratite na Arena Sport 1 TV kanalu.

Finale je zakazano za 19. jul u 21.00 čas u Nju Džersiju.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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