Google pravi servere od đubreta: Pretvara 2.000 starih telefona u moćan hardver

Testovi pokazuju da klasteri starih telefona u lakšim zadacima mogu da postignu čak i manje kašnjenje od standardnih Amazon AWS servera.

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Umjesto da završi na deponiji ili na dnu neke fioke, vaš stari, polomljeni telefon mogao bi da postane dio sljedeće velike revolucije u cloud tehnologiji. Kompanija Google je u saradnji sa Univerzitetom u Kaliforniji pokrenula eksperiment koji u odbačenom hardveru vidi ogromnu, neiskorišćenu procesorsku snagu, zbog čega će ove uređaje masovno pretvariti u jeftine cloud servere.

Ovaj projekat ima za cilj da odbačene uređaje spase od sudbine elektronskog otpada. Plan je da u jesen 2026. godine univerzitet lansira prvi data centar izgrađen od 2.000 starih Pixel telefona, kako bi se studentima obezbijedio jeftin prostor u cloudu.

Kako stare baterije predstavljaju bezbjednosni rizik, a ekrani samo troše prostor, proces transformacije počeo je tako što su se telefoni ogolili do same matične ploče.

Nakon čišćenja, inženjeri su na ploče instalirali Linux operativni sistem i grupisali ih u klastere od 25 do 50 komada koji rade zajedno kao jedan mali server.

Tehnička opravdanost ovog projekta je zapravo mnogo veća nego što većina ljudi misli. Google-ovi testovi su pokazali da performanse procesora modernih telefona mogu da nadmaše snagu nekih savremenih kompjuterskih servera. Na primjer, procesor modela Pixel Fold iz 2023. godine pobedio je klasičan ASUS-ov server na većini standardnih testova, piše Fox News.

Ipak, telefoni imaju manje memorije i znatno manje jezgara, pa nisu namijenjeni za teške zadatke poput treniranja vještačke inteligencije. Sa druge strane, savršeni su za lakše poslove.

Rani eksperimenti su pokazali da klaster od samo 20 telefona može bez problema da podrži sistem za predaju radova za više od 75 studenata, i to sa manjim kašnjenjem nego standardni Amazon AWS serveri.

Naravno, projekat ima i ozbiljna ograničenja. Telefoni su pravljeni za džepove, a ne za neprekidan rad, što otvara ozbiljna pitanja hlađenja i trajnosti komponenti.

Takođe, proces bezbjednog rastavljanja hiljada uređaja zahtijeva mnogo ljudskog rada, pa će krajnji troškovi održavanja odlučiti da li će ova ideja zaživjeti na globalnom nivou ili će ostati samo unutar univerzitetske laboratorije.

(Smartlife/Mondo)