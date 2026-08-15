Projekat IRIS² prelazi u fazu implementacije: Evropa dobija sopstveni satelitski internet sa 348 satelita

Time bi Evropa trebalo da dobije znatno veće mogućnosti za održavanje komunikacija tokom kriza i drugih situacija u kojima klasična zemaljska infrastruktura nije dostupna ili dovoljno pouzdana.

Izvor: Shutterstock

Evropska komisija je završila ključnu fazu planiranja za IRIS², evropski suvereni sistem satelitskog širokopojasnog interneta, i projekat sada prelazi u fazu pune implementacije.

Nakon višemjesečnih pregovora sa evropskim proizvođačima, Evropskom svemirskom agencijom i drugim partnerima, potvrđeni su konačni dizajn konstelacije, pripreme za proizvodnju satelita, zemaljska infrastruktura, usluge lansiranja i finansijski model projekta.

Prema novom sporazumu, IRIS² će imati ukupno 348 satelita, što je 66 više nego što je prvobitno bilo planirano za nisku Zemljinu orbitu.

Dodatni sateliti trebalo bi da povećaju kapacitete sistema namijenjene odbrani, bezbednosti i službama za reagovanje u vanrednim situacijama.

Evropska svemirska agencija procjenjuje da će proširenje konstelacije povećati kapacitet bezbjedne komunikacije za državne korisnike za oko 60 odsto unutar Evropske unije i 54 odsto na globalnom nivou.

Time bi Evropa trebalo da dobije znatno veće mogućnosti za održavanje komunikacija tokom kriza i drugih situacija u kojima klasična zemaljska infrastruktura nije dostupna ili dovoljno pouzdana.

Prvi sateliti su planirani za lansiranje tokom 2029. godine, a usluge će se uvoditi postepeno od iste godine.

Tokom pregovora koji su počeli u januaru, partneri su usaglasili detaljni tehnički dizajn sistema i pripreme za početak proizvodnje satelita. Dogovoreni su i planovi za izgradnju i obezbeđivanje zemaljske infrastrukture, kao i kapaciteti potrebni za njihovo lansiranje u orbitu.

Definisane su i ciljne cijene usluga, kao i obim investicija privatnih kompanija koje učestvuju u projektu.

IRIS² ima različite ciljeve od Starlinka

IRIS² će po broju satelita biti znatno manji od mreže Starlink kompanije "SpaceX", koja trenutno ima više od 10.000 aktivnih satelita.

Povezivanje na wi fi

Izvor: Shutterstock

Razlika, međutim, proizlazi iz različitih ciljeva dva sistema. Starlink je od početka razvijan kao velika komercijalna mreža za pružanje internet usluga, dok je IRIS² prvenstveno zamišljen kao bezbjedna i pouzdana komunikaciona infrastruktura za evropske institucije i državne korisnike.

Mrežu bi trebalo da koriste članice Evropske unije, ali i druge zemlje učesnice poput Norveške i Islanda.

IRIS² će biti posebno namijenjen komunikacijama tokom kriznih operacija, humanitarnih intervencija, zaštite granica i drugih zadataka u kojima je neophodna bezbjedna i kontinuirano dostupna veza.

U budućnosti je planirano da deo kapaciteta bude dostupan i kompanijama i građanima, posebno u područjima u kojima tradicionalne telekomunikacione mreže ne postoje ili nisu dovoljno pouzdane.

IRIS² je zato važan i kao deo šire evropske strategije tehnološke i infrastrukturne nezavisnosti. Sopstvena satelitska mreža trebalo bi da smanji zavisnost evropskih institucija od komercijalnih sistema koji su pod kontrolom kompanija izvan Evropske unije i obezbijedi veću kontrolu nad komunikacionom infrastrukturom od strateškog značaja.

(EUpravo zato/PC Press)