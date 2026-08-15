Projekat IRIS² prelazi u fazu implementacije: Evropa dobija sopstveni satelitski internet sa 348 satelita

Time bi Evropa trebalo da dobije znatno veće mogućnosti za održavanje komunikacija tokom kriza i drugih situacija u kojima klasična zemaljska infrastruktura nije dostupna ili dovoljno pouzdana.
Evropska komisija je završila ključnu fazu planiranja za IRIS², evropski suvereni sistem satelitskog širokopojasnog interneta, i projekat sada prelazi u fazu pune implementacije.
Nakon višemjesečnih pregovora sa evropskim proizvođačima, Evropskom svemirskom agencijom i drugim partnerima, potvrđeni su konačni dizajn konstelacije, pripreme za proizvodnju satelita, zemaljska infrastruktura, usluge lansiranja i finansijski model projekta.
Prema novom sporazumu, IRIS² će imati ukupno 348 satelita, što je 66 više nego što je prvobitno bilo planirano za nisku Zemljinu orbitu.
Dodatni sateliti trebalo bi da povećaju kapacitete sistema namijenjene odbrani, bezbednosti i službama za reagovanje u vanrednim situacijama.
Evropska svemirska agencija procjenjuje da će proširenje konstelacije povećati kapacitet bezbjedne komunikacije za državne korisnike za oko 60 odsto unutar Evropske unije i 54 odsto na globalnom nivou.
Time bi Evropa trebalo da dobije znatno veće mogućnosti za održavanje komunikacija tokom kriza i drugih situacija u kojima klasična zemaljska infrastruktura nije dostupna ili dovoljno pouzdana.
Prvi sateliti su planirani za lansiranje tokom 2029. godine, a usluge će se uvoditi postepeno od iste godine.
Tokom pregovora koji su počeli u januaru, partneri su usaglasili detaljni tehnički dizajn sistema i pripreme za početak proizvodnje satelita. Dogovoreni su i planovi za izgradnju i obezbeđivanje zemaljske infrastrukture, kao i kapaciteti potrebni za njihovo lansiranje u orbitu.
Definisane su i ciljne cijene usluga, kao i obim investicija privatnih kompanija koje učestvuju u projektu.
IRIS² ima različite ciljeve od Starlinka
IRIS² će po broju satelita biti znatno manji od mreže Starlink kompanije "SpaceX", koja trenutno ima više od 10.000 aktivnih satelita.
Razlika, međutim, proizlazi iz različitih ciljeva dva sistema. Starlink je od početka razvijan kao velika komercijalna mreža za pružanje internet usluga, dok je IRIS² prvenstveno zamišljen kao bezbjedna i pouzdana komunikaciona infrastruktura za evropske institucije i državne korisnike.
Mrežu bi trebalo da koriste članice Evropske unije, ali i druge zemlje učesnice poput Norveške i Islanda.
IRIS² će biti posebno namijenjen komunikacijama tokom kriznih operacija, humanitarnih intervencija, zaštite granica i drugih zadataka u kojima je neophodna bezbjedna i kontinuirano dostupna veza.
U budućnosti je planirano da deo kapaciteta bude dostupan i kompanijama i građanima, posebno u područjima u kojima tradicionalne telekomunikacione mreže ne postoje ili nisu dovoljno pouzdane.
IRIS² je zato važan i kao deo šire evropske strategije tehnološke i infrastrukturne nezavisnosti. Sopstvena satelitska mreža trebalo bi da smanji zavisnost evropskih institucija od komercijalnih sistema koji su pod kontrolom kompanija izvan Evropske unije i obezbijedi veću kontrolu nad komunikacionom infrastrukturom od strateškog značaja.
(EUpravo zato/PC Press)