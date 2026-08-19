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Baterija telefona mu se praznila dva puta dnevno: Problem je riješila samo jedna promjena u podešavanjima

Baterija telefona mu se praznila dva puta dnevno: Problem je riješila samo jedna promjena u podešavanjima

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Google Play usluge mogu da troše bateriju i dok telefon miruje. Ograničavanje pozadinskih podataka jednom korisniku donijelo je veliku uštedu.

Kako zaustaviti brzo pražnjenje baterije na Androidu Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Čak i najskuplji flegšip telefoni sa velikim baterijama mogu iznenada početi da gube procente velikom brzinom, a glavni krivac često nisu prezahtevne aplikacije, već nevidljivi pozadinski procesi.

Novinar portala MakeUseOf suočio se upravo sa ovim problemom na svom flegšip uređaju, koji je morao da puni čak dva puta dnevno iako ga uopšte nije tako aktivno koristio.

Ispostavilo se da uzrok nije bila dotrajala baterija, već Google Play usluge (Google Play Services). Ovaj sistemski servis neprekidno je u pozadini osvježavao podatke, sinhronizovao naloge, provjeravao lokaciju i tražio nova ažuriranja.

Pošto Google Play usluge pokreću gotovo sve vitalne aplikacije na Androidu (od Gmail-a i Mapa do Play prodavnice), njihovo potpuno gašenje se ne preporučuje.

Međutim, tajna je u ograničavanju njihove aktivnosti u pozadini. Kada se to uradi, aplikacije nastavljaju da rade sasvim normalno čim ih otvorite, ali prestaju da neprekidno troše bateriju dok telefon miruje na stolu.

Rješenje se, kako se ispostavilo, krije u isključivanju opcije za korišćenje mobilnih podataka u pozadini. Procedura je jednostavna:

  • Uđite u Podešavanja (Settings) i otvorite odjeljak Aplikacije (Apps).
  • Pronađite sistemski servis Google Play services ili pojedinačne aplikacije poput Google Play prodavnice i glavne Google aplikacije.
  • Otvorite stavku Mobilni podaci (Mobile data).
  • Isključite opciju Dozvoli korišćenje podataka u pozadini (Allow background data usage).
Izvor: MakeUseOf

Pored ovoga, dodatna ušteda postiže se u dijelu Podešavanja → Nalozi → Google nalog, gdje možete isključiti automatsku sinhronizaciju za servise koje rijetko koristite. Pri tome je najbolje ostaviti uključenu sinhronizaciju za Gmail i Kalendar kako ne biste propustili važne poruke i obavještenja.

Za novinara MakeUseOf portala rezultat je bio vidljiv već prvog dana. Zbog zaustavljanja tajnih potrošača dok je telefon bio neaktivan, umjesto uobičajenih 15% preostale baterije predveče, telefon je na kraju dana imao čak 40% baterije.

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Tagovi

android baterija

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