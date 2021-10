Ma, to je bez veze! Piksi ljut zbog revolucije u fudbalu: Venger hoće Mundijal na 2 godine, prijatelj ga prekorio!

Sarađivali su Venger i Piksi, ali se ne slažu oko ovog prijedloga.

Dok fudbalska reprezentacija Srbije pokušava da se plasira na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, FIFA polako pravi plan da se Mundijali igraju i češće.

Navikli smo da se igra na četiri godine, a FIFA zagovara ideju da bude na dvije, zbog čega se mnogi bune. Tako bi Evropsko prvenstvo i Kopa Amerika bili na velikom gubitku, a ako pitate srpskog selektora Dragana Stojkovića - ni njemu se ne sviđa ova ideja iako potiče od njegovog prijatelja Arsena Vengera.

"Mislim da je to bez veze", odgovorio je Dragan Stojković na današnjoj konferenciji za medije na kojoj je saopštio spisak igrača za mečeve protiv Luksemburga i Azerbejdžana.

"Venger forsira taj globalni fudbal, da od njega potiče ta ideja, a iako smo dobri prijatelji... Šta ćemo onda sa EP, koje je možda jače? Kako na dvije godine. Uz svo poštovanje, fudbal nije odbojka, košarka, pa da se stalno igra nešto za šest mjeseci. Fudbal je nešto drugo, to je globalna pojava, širokih masa i mislim da je ideja... Ako me ubijede, onda okej, ali moj prvi komentar je da je to bez veze. Mora se voditi računa i o igračima, o njihovim fizičkom stanju i tako dalje. Nisu roboti, hajde da ne pravimo robote od njih, oni su od krvi i mesa. program je prenatrpan. Izgubiće draž jer će Mundijal, kako to lijepo zvuči, ostati na četiri godine", naveo je Piksi.

"Čitao sam da je UEFA protiv toga, tako da mi moramo da štitimo domaće, naše, Evropsko prvenstvo koje predstavlja takmičenje na svjetskom nivou", zaključio je Piksi.

