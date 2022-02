Znate koliko Ronaldo puni godina? Pogodite! Njegov trener otkrio tajnu - samo jedan je tako radio, a CR7 će igrati duže!

"Kada ode do stola, on ne jede sr*nje, već samo ono što će mu pomoći"

Kristijano Ronaldo u subotu puni 37 godina i nema namjeru da stane. Uostalom, da li vam izgleda kao neko ko misli uskoro da stane?

Portugalac odavno prkosi svojoj krštenici i dok njegovi vršnjaci odavno ne igraju ili igraju na nižoj sceni, on i dalje "gazi" svom snagom i želi da sa Junajtedom osvaja trofeje - i ove i sljedećih sezona.

Dan uoči Kristijanovog rođendana, njegov lični kondicioni trener u Mančester junajtedu Mik Kleg otkrio je tajnu Ronaldove dugovječnosti i uvjerava sve da bi CR7 mogao da igra do sredine četrdesetih - baš kao i Tom Brejdi.

"Kristijano je genije. Apsolutni genije. U mladosti je naučio mnogo o tome kako da vodi računa o svom tijelu. Tu nije u pitanju samo fizička snaga, već i mentalna, emotivna i duhovna. On posjeduje znanja o ishrani i zna kako da uravnoteži sve. Zna kako da napravi balans u svojoj ishrani i konstantan je u svemu što radi", rekao je Englez.

Stručnjak Mančester junajteda otkrio je da je nešto slično vidio samo kod jednog igrača - takođe nekadašnje legende "crvenih đavola".

"Jedina osoba koja je bila toliko konstanta je bio Rajan Gigs, a on je igrao do 40. godine. Kristijano hoće da igra i duže od 40. Nada se da će igrati do sredine četrdesetih", otkrio je Kleg.

Prema njegovim riječima, Kristijanov pristup je izuzetno detaljan.

"On mora da zna sve o sebi. Ako ima problem, zahtijevaće da otkrije sve o tome i pričaće o tome sa ljudima koje poznaje i kojima vjeruje. Uradiće sve što moće da se ne dovede u opasnost od povrede, da se ne bi samopovrijedio, što mnogo igrača radi", rekao je on.

Trener je otkrio i šta Ronaldo radi prije i poslije utakmica, kako se hrani... A, poznato je da su u Junajtedu izbacili slatko iz ishrane kada je on došao.

"On uvijek radi pravi oporavak poslije mečeva, uvijek radi na prevenciji povreda prije treninga i utakmica. Kod Kristijana je sve precizno i kada ode do stola, ne jede neko sr*nje. Jede ono čime zna da će unijeti ono što je potrebno njegovom tijelu. Njegova pažnja je sve vrijeme usmjerena na to da radi stvari kako treba".

Kleg je uvjeren da u sportu ne postoji neko poput Kristijana Ronalda.

"Njegova priprema je na dan utakmice najbolja moguća. Ne postoji niko ko je toliko posvećen i ko se toliko trudi da bude dobar kao što je on. Prema mom mišljenju, on je genije", dodao je Kleg u intervjuu za "Miror".

