Sudijski ekspert o spornim detaljima sa derbija - Evo kako je Jovanović sudio! Jokić o penalu za Partizan i faulovima!

Sudijski analitičar Zdravko Jokić je detaljno pričao o situacijama sa derbija.

Završen je 167. vječiti derbi podelom bodova. Na "Marakani" nije bilo ni pobjednika ni golova (0:0). Bod koji znatno više odgovara Crvenoj zvezdi nego Partizanu zbog stanja na tabeli u završnici sezone.

Tim Dejana Stankovića ima dva poena prednosti na šest kola do kraja i nalazi se u pol-poziciji u borbi za titulu. Kako je sve izgledalo na terenu i kakva je ocena suđenja arbitra Srđana Jovanovića? O tome je pričao sudijski ekspert Zdravko Jokić.

Po završetku susreta je nekadašnji arbitar pričao detaljno o situacijama koje su bile viđene na samom terenu. Prvo je pohvalio najboljeg srpskog sudiju.

"Obično dajemo ocjenu, sada to ne bih radio. Dao bih jednu karakteristiku. Dobro je podnio pritiske koji su nametnuti prije utakmice, pokazao je da je jaka ličnost, bio je dosledan u primjeni pravila igre, smiren. Kontrolisao je igru u svim fazama meča. Ne samo igru, nego i igrače i klupe. Preduzeo je i mjere prema klupama timova. Možda bi na nekoj drugoj utakmici neka odluka bila drugačija, on je možda i svesno neke manje bitne odluke preskočio. Sve situacije koje imamo su iz prvog poluvremena i to nisu drastične odluke, nisu imale značajan uticaj na tok igre", počeo je Jokić razgovor za "Arenu sport".

Krenulo je zatim taksativno navođenje spornih situacija. Da li je Sanogo trebalo da dobije žuti za faul na Jevtoviću?

"Start nije bio bezobziran za žuti karton. Bilo je dosta duela njih dvojice, vidio je, pustio je prednost, ispravna odluka. Nije za karton."

Faul Uroševića na Sanogu, da li je bio za karton?

"Ovdje je jedan start više na tijelo, svjesno ide u igrača, kao u hokeju 'bodiček', lopta ga ne interesuje. Ima intenziteta. Rekao bih da je sudija gradio kriterijum, nije odmah krenuo sa kartonima, puštao je prednost, spasavao je igrače od kartona."

Povlačenje Pićinija na Terziću nije okarakterisano kao faul, da li je trebalo? Zbog toga je Stanojević dobio karton.

"Izazovni faulovi se dešavaju ispred trenera, reaguju i kada ima faula i kad nema. Ovo okretanje i korišćenje ruke, trebalo je da bude prekršaj."

Miljković povlači Kataija, pa Rodić dobija žuti zbog faula na Zdjelarom, ispravno ili ne?

"Slična situacija kao sa Uroševićem, možda jeste prekršaj, ali ne za karton, jer je u tom dijelu terena. Poslije toga toga Rodić opravdano dobija žuti karton."

Zatim je pričao o detalju iz 40. minuta kada su crno-bijeli tražili penal zbog toga što je Eraković povlačio Miletića.

"Najteža situacija za sve, uključujući i VAR. Dosuđen je ofsajd, u momentu centaršuta je bio ofsajd. I Menig i Miletić su u ofsajdu. Poslije toga nastupa povlačenje, prvo je bio ofsajd, sve što se poslije toga dešava nije bitno. Vidi se povlačenje i prekršaj poslije toga, malo neozbiljno povlačenje. Bitno je da je igrač koji učestvuje u akciji bio u nedozvoljenoj poziciji."

Na kraju sedam žutih kartona, ukupno 35 faulova.

"Nije mnogo ako se uzme u obzir značaj utakmice i energija", zaključio je Zdravko Jokić.

