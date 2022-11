Srbija u grupi smrti - svi bi na krov svijeta: Čarobnjaci u svom filmu, fudbaleri "političari" i ludo zanesena banda!

Srbija će u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Kataru igrati protiv Brazila, Švajcarske i Kameruna, što je šesta najjača grupa u istoriji. Evo ko su srpski rivali.

Kada je Srbija prije skoro godinu dana na žrijebu u Dohi "uparena" ponovo sa Švajcarskom i Brazilom, kao što je to bilo samo četiri godine ranije u Rusiji, mnogima se stvorila "rupa u stomaku". Dobro se sjećamo dva bolna poraza koja su koštala Srbe prolaska u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a svi se nadamo da u naredne dvije nedjelje u Kataru neće doživjeti "deža vi". Ipak, koliko god da je Srbija ostavila dobar utisak u kvalifikacijama i u Ligi nacija, treba biti oprezan i povikati "hop" prije skakanja, pošto smo - čak i statistika kaže - u grupi smrti.

Grupa "G" u kojoj se nalazi Srbija ne samo da je najteža na čitavom turniru po ELO rankingu (sličan sistem kao onaj po kome FIFA pravi rang-liste), nego je u pitanju jedna od najjačih grupa na Mundijalima još od sedamdesetih godina. Zvanično, tek pet na prvenstvima svijeta formirane grupe jače od one koja glasi:

Brazil, Srbija, Švajcarska i Kamerun.

Ni za jednu drugu grupu kao ovu ne stiže toliko različitih prognoza. Većina u Srbiji se nada da će proći grupu makar kao drugoplasirani, za to vrijeme Švajcarci sebe vide na jednom od prva dva mjesta, Brazilci skromno već misle o finalu, dok je interesantno da se ni Kamerun ne predaje. Tako najbolji fudbaler u istoriji ove zemlje Samuel Eto, ujedno i aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza "neukrotivih lavova", puca od samopouzdanja i tvrdi - Kamerun će osvojiti Svjetsko prvenstvo u Kataru, a grupu "G" će lako proći, bez da se oznoje...

Ovakve prognoze jasno govore da u grupi u kojoj je Srbija nema autsajdera, a evo šta možemo da očekujemo od protivnika s kojima igraju "orlovi" u prvoj fazi turnira.

BRAZIL

Kada vas kladionice stave u najužu grupu favorita, to nije slučajno. Brazilci su već "predugo" bez poraza u zvaničnim utakmicama, aktuelni su vicešampioni Južne Amerike, dok posjeduju talenat i raskoš kakav nema nijedna reprezentacija na turniru. U prilog tome govori i to da je Tite bio pod najvećim pritiskom od svih selektora učesnika Mundijala, pošto čak i kada vodi 26 na turnir - opet će se nekako pojaviti bar još desetorica nezadovoljnih koji smatraju da je bilo mjesta i za njih.

Tako je Tite naljutio brojne navijače Brazila odlukom da na turnir povede i Danija Alvesa (39), koji već dugo ne igra na vrhunskom nivou. Poslije kratkih epizoda u Juventusu i Pari Sen Žermenu, vratio se u Brazil, pa u Barseloni tokom proljeća pokušao da opet bude na oku selektora. Međutim, brzo i ružno se sastao sa nekada voljenim klubom i utočište je našao u Meksiku. Ni to što je sada pravi veteran na zalasku karijere, nije zaustavilo Titea. Pozvao ga je nauštrb nekih igrača koji su mogli da mu pomognu na drugim dijelovima terena (Bobi Firmino) i koji bi dali novu dimenziju reprezentaciji, ali je iskusni selektor smatrao da će Alvesovo prisustvo u svlačionici tima biti makar podjednako važno.

Lider reprezentacije je Tijago Silva, još jedan iskusni fudbaler koji igra "kao momak", a ne Nejmar koji će nesumnjivo, možda čak i u Kataru, srušiti golgeterski rekord slavnog Pelea. Vidjećemo da li će imati prostora da se "raspuca" pošto se već dugo najavljuje da će Nejmar igrati znatno povučenije nego što smo do sada navikli od njega. Zbog velikog broja ofanzivnih igrača (čak devetorice), vjeruje se da će Nejmar igrati čak kao centralni vezni, dok će mu leđa čuvati Paketa i Kazemiro. A koliko su samo moćni govori i to da su Bruno Gimarais i Fred viđeni na klupi.

Navala izaziva strahopoštovanje, očekuje se da napad petostrukog prvaka svijeta najčešće čini "trozubac" u kome su Vinisijus lijevo, Rafinja desno i Rišarlison kao "lažna devetka". Iako nije do sada toliko blistao u dresu Totenhema, miljenik je selektora Titea u odnosu na Gabrijela Žesusa koji je veća zvijezda Arsenala, nego što je esencijalni dio nacionalnog tima.

Najveća prednost Brazilaca je svakako to što su godinama dobro "posloženi", ali vidjećemo koliko će i njih pritisak okovati. Ovo je posljednja šansa za mnoge igrače iz ove generacije, možda čak i Nejmara, da ostave dubok trag u državnom timu. Ako bismo govorili o manama, to bi prije svega bili bekovi pošto osim pomenutog Alvesa, čija je alternativa štoper Eder Militao, ne blista već dugo ni lijevi bek Aleks Sandro. A selektor nema mnogo povjerenja u Danila i Telesa...

GOLMANI : Alison (Liverpul), Ederson (Mančester siti), Veverton (Palmeiras)

: Alison (Liverpul), Ederson (Mančester siti), Veverton (Palmeiras) ODBRANA: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Markinjos (PSŽ), Tijago Silva (Čelsi), Aleks Sandro (Juventus), Aleks Teljes (Mančester junajted), Danilo (Juventus), Dani Alveš (UNAM)

Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Markinjos (PSŽ), Tijago Silva (Čelsi), Aleks Sandro (Juventus), Aleks Teljes (Mančester junajted), Danilo (Juventus), Dani Alveš (UNAM) VEZNI: Bruno Gimaraeš (Njukasl), Kazemiro (Mančester junajted), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinjo (Liverpul), Fred (Mančester junajted), Lukas Paketa (Vest Hem)

Bruno Gimaraeš (Njukasl), Kazemiro (Mančester junajted), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinjo (Liverpul), Fred (Mančester junajted), Lukas Paketa (Vest Hem) NAPADAČI: Entoni (Mančester junajted), Gabrijel Žesus (Arsenal), Gabrijel Martineli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rafinja (Barselona), Nejmar (PSG), Rišarlison (Totenhem), Rodrigo (Real Madrid), Vinisijus Žunior (Real Madrid)

ŠVAJCARSKA

Nikada nisu u prvom planu, ali uvijek su "tu negdje" i ne želite ih za protivnika. Kao recimo reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država u vaterpolu... Ovo će biti peto uzastopno Svjetsko prvenstvo na kome učestvuju "sajdžije" i najopasniji su baš kada ih potcijene i stave u drugi plan. Iz takve mirnoće čekaju svoju šansu i uglavnom je koriste, samo se sada nadamo da će fortuna biti na srpskoj strani i da politika neće imati svoju ulogu kao pre četiri godine u Kalinjingradu. I zato i Srbija, ali i Švajcarska spuštaju loptu, pošto je provociranje na nacionalnoj osnovi po kome su Džaka i Šaćiri ostali upamćeni, i te kako bilo kritikovano na Alpima.

U odnosu na prvenstvo prije četiri godine, teško je reći da li je Švajcarska jača ili slabija. Velika većina igrača je i dalje u timu, ali neki od njih su napravili korak napred, dok su drugi (poput Šaćirija), napravili i dva unazad. I njima je velika prednost što su dugo na okupu i nema prevelikih dilema oko sastava, a selektor Murat Jakin uspio je da izvuče dodatnu energiju od igrača, koji su pomalo bili letargični kod prethodnika Vladimira Petkovića.

Tim koji ima Jana Zomera, Manuela Akanđija, Granita Džaku, Rikarda Rodrigeza, Harisa Seferovića i Brila Emboloa, nikako ne može da bued "boza". Igraju takmičarski fudbal, često reaktivan, koji se oslanja na greške rivala i koji kao takav "hvata u klopku" one koji se zalete. Sve to dobro zna i Piksi i već skoro godinu dana razmišlja o Švajcarcima, zaboravlja na "osvetu" i poručuje da će Srbija biti hrabra protiv "sajdžija" u potencijalno najvažnijoj utakmici (2. decembar). Ili, kako bi to selektor rekao na konferenciji za medije - "Pa, nismo ni mi mutavi?".

Mane u njihovoj igri su teško uočljive pošto po prirodi stvari imaju "skoro podjednak kvalitet" na svim dijelovima terena, ali bi u kasnijim fazama utakmice nešto slabije i neinovativna klupa mogla da predstavlja problem za Jakina. Uz još nedovoljno brze igrače, što nekada zna da bude i odlučujući faktor na turnirskim takmičenjima.

GOLMANI : Jan Zomer (Borusija Menhengladbah), Jonas Omlan (Monpelje), Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Filip Ken (RB Salcburg)

: Jan Zomer (Borusija Menhengladbah), Jonas Omlan (Monpelje), Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Filip Ken (RB Salcburg) ODBRANA : Silvan Vidmer (Majnc), Fabijan Šer (Njukasl), Manuel Akandži (Mančester Siti), Niko Elvedi (Borusija Menhengladbah), Eraj Džomert (Valensija), Rikardo Rodrigez (Torino), Edmilson Fernandez (Majnc)

: Silvan Vidmer (Majnc), Fabijan Šer (Njukasl), Manuel Akandži (Mančester Siti), Niko Elvedi (Borusija Menhengladbah), Eraj Džomert (Valensija), Rikardo Rodrigez (Torino), Edmilson Fernandez (Majnc) VEZNI RED: Granit Džaka (Arsenal), Remo Frojler (Notingem Forest), Denis Zakarija (Čelsi), Đibril Sou (Ajntraht Frankfurt), Renato Stefen (Lugano), Fabijan Frej (Bazel), Mikel Ebišer (Bolonja), Džerdan Šaćiri (Čikago), Ardon Jašari (Lucern)

Granit Džaka (Arsenal), Remo Frojler (Notingem Forest), Denis Zakarija (Čelsi), Đibril Sou (Ajntraht Frankfurt), Renato Stefen (Lugano), Fabijan Frej (Bazel), Mikel Ebišer (Bolonja), Džerdan Šaćiri (Čikago), Ardon Jašari (Lucern) NAPADAČI: Haris Seferović (Galatasaraj), Bril Embolo (Monako), Ruben Vargas (Augsburg), Noa Okafor (RB Salcburg), Kristijan Fasnaht (Jang Bojs), Fabijan Rider (Jang Bojs).

KAMERUN

Iako su ih mnogi uvrstili među najslabije ekipe na turniru (američki list "Sports Ilustrejted" cijeni da su samo dvije reprezentacije lošije od njih), Kamerun u svojim redovima ima veoma kvalitetne igrače koje iz dana u dan sve više u nebesa diže Samuel Eto. Legendarni napadač Barselone, Intera i brojnih drugih klubova, ulio je samopouzdanje svojoj reprezentaciji pričama da će igrati u finalu Svjetskog prvenstva. I ne da će igrati, nego će slaviti protiv Maroka.

Na prvi pogled djeluje da je njegova prognoza neutemeljena, ali dovoljno govori o karakteru Kamerunaca koji nisu došli na turnir samo da se provedu. Ne, izuzetno su ponosni na svoju zemlju i žele da je predstave na što bolji način, ujedno podižući ugled i afričkom fudbalu. Vidjećemo koliko bi takav stav mogao da ih podigne, a koliko da ih "ekspresno" spusti na zemlju, ali već znamo da su znali da prave iznenađenja na prvenstvima svijeta - setite se samo 1990. godine i generacije u kojoj je Rože Mila bio glavni igrač.

Kamerun u svakoj liniji tima ima po najmanje dvojicu kvalitetnih igrača - od golmana Onane, preko Zambo-Angise do recimo Erika Maksima Čupo-Motinga - i najvažnija stvar za njihovog selektora Rigoberta Songa je da su spremni da "izginu" za državni grb i generalno umiju da odigraju bolje nego u svojim klubovima.

Spremni su da igraju i defanzivno, i da napadnu svim silama ako treba, ali dobra vijest je da nisu potpuno kompaktni. Taktički, moglo bi se reći da pripadaju grupi reprezentacija koje se u tome ne ističu i koje će prije morati da se oslone na kvalitet pojedinca i hrabrost. Taktički, ne mogu da pariraju nijednoj reprezentaciji u grupi "G" i tu bi Srbija morala da dođe do sva tri boda, posebno jer utakmica dolazi četiri dana (28. novembar) nakon meča sa Brazilom. Jasno je da će raspoloženje u mnogome zavisiti od rezultata sa "Lusaila", pa tako ne smijemo ni da se ponesemo u slučaju dobrih vijesti kako nam se ne bi ponovila Australija iz 2010. godine, dok ne smijemo ni da "potonemo" kako ne bismo vidjeli reprizu utakmice protiv Obale Slonovače iz 2006.

GOLMANI : Andre Onana, Devis Epaso, Simon Ngapandouetmbu

: Andre Onana, Devis Epaso, Simon Ngapandouetmbu ODBRANA: Fai Kolins, Olivije Mbaizo, J.C, Kasteloto, Nikolas Nkulu, Nohu Tolo, Kristofer Vu, Enco Ebuse

Fai Kolins, Olivije Mbaizo, J.C, Kasteloto, Nikolas Nkulu, Nohu Tolo, Kristofer Vu, Enco Ebuse VEZNI RED : Om Goe, Zambo Angisa, Martin Hongla, Kunde Malong, Gael Ondoa, Olivije Nčam

: Om Goe, Zambo Angisa, Martin Hongla, Kunde Malong, Gael Ondoa, Olivije Nčam NAPAD: Vinsent Abubakar, Momi Ngamaleu, Souabi Maru, Brajan Mbeumo, Karl Toko Ekambu, Kristijan Basogog, J.P,. NSame, Erik-Maksim Šupo-Motan, Žorž Kevin Nkudu, Ngom

