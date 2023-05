Zvezda u akciji dobrovoljnog davanja krvi u Srbiji i Srpskoj: "Da pomognemo u ovim teškim vremenima"

Crvena zvezda organizuje dobrovoljno davanje krvi.

Crvena zvezda pokrenula je akciju "crveno-bijela krv" i organizovaće dobrovoljno davanje krvi u gradovima širom Srbije i Republike Srpske. Na ovaj način želi da pomogne svima kojima je pomoć neophodna posle masakra u školi "Vladislav Ribnikar" i pucnjave u Mladenovcu.

"Akcija koja se sprovodi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije biće još jedna prilika da pomognemo onima kojima je to potrebno, naročito u teškim vremenima koja su zadesila našu državu", navodi se u saopštenju crveno-bijelih i dodaje da krv mogu dati sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina.

Takođe, crveno-bijeli su objasnili i pod kojim uslovima je moguće dati krv. "Potrebno je da osobe budu zdrave, naspavane, da objeduju prije davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri mjeseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola", zaključuje se u saopštenju.

Akcija će se održati 27. put od 12. do 13. maja od 10 do 18, odnosno 10 do 16 časova u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", a biće organizovano i u drugim gradovima:

Nevesinje – 10. maj

Modriča – 12. maj

Trebinje – 10. i 11. maj od 8 do 13 časova, Zavod za transfuziologiju Opšte bolnice u Trebinju

Bijeljina - 12. maj od 8 časova, transfuzija Bijeljina

Kosovska Mitrovica

