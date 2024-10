Barbarez pred bh. publikom debitovao porazom od Njemačke: "Ova utakmica će nas dići na malo veći nivo!"

Selektor BiH sumirao je meč sa "pancerima" u okviru trećeg kola Lige nacija.

Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Poslije četiri gostujuća meča, Sergej Barbarez je konačno izašao na teren pred domaće navijače.

Bilo je na "Bilinom polju", u trećem kolu Lige nacija protiv Njemačke, koja je pred prepunim tribinama zeničkog stadiona trijumfovala rezultatom 1:2.

"Osjećaji idu u oba pravca. Nekad neke jednostavne greške koje smo napravili, pogotovo kod prvog gola, nažalost se dešavaju. Protiv ovakvih velikih ekipa izgubite igrača iza leđa, izgubite osjećaj za prostor i oni to brutalno kažnajvaju. Prvih 30 minuta je sigurno bila veoma dobro, i poslije 1:0 smo imali odličnu šansu sa Demirovićem. Možda je to bio neki dobar znak da završimo poluvrijeme, ali nažalost primili smo drugi gol", rekao je Barbarez za BHT1 poslije utakmice, dodavši:

"U kabini u drugom poluvremenu nije bilo jednostavno. Najvažnije je ostati hladne glave i pokušati reći nešto pozitivno i negativno, upozoriti na neke stvari. U drugom poluvremenu smo bili na visokom nivou što se tiče borbe i zalaganja, posljednji atom snage smo dali i sa te strane sam vrlo zadovoljan."

Osvrnuo se rođeni Mostarac i na partiju Dženisa Burnića, koji je pokrivao i bekovsku poziciju zbog izostanka Amara Dedića.

"Dugo nije igrao na tom mjestu, mislim da je u omladincima u Dortmundu igrao tu poziciju. Jednostavno, to je momak koji ima kvalitet i hrabrost, koji zna ući u duel i ima moć ponavljanja. Imali smo Kolašinca i Burnića protiv tri igrača, bilo je nezgodno, trebalo je to sve ukapirati jer smo u sredini predaleko bili od protivnika i nismo na vrijeme izlazili na stranu. Nekad je i poluvrijeme dobra stvar, neke stvari mogu da se 'naštimaju' i tako je i bilo u nastavku."

U drugom poluvremenu dobru partiju je prikazao Benjamin Tahirović, upisavši asistenciju za Džeku. U dresu Ajaksa bh. vezista nema preveliku minutažu u tekućoj sezoni.

"Benjamin je nešto posebno, momak koji je sa 21 godinom u par klubova igrao na visokom nivou i koga svrstavamo u naše najbolje igrače u budućnosti. Iza njega stojim maksimalno, bez obuira kakva je situacija u klubu, isto je i sa Tabakovićem. Oni kad vide našu vjeru u njih, daće sve što mogu i to se svaki put odrazi na terenu. Ti momci će biti sve bolji i bolji."

Izvor: Hasan Bratic / AFP / Profimedia

A takav nastup znala je da nagradi i publika, koja je ispunila zenički stadion do posljednjeg mjesta i nagrađivala svaki dobar potez Barbarezovih pulena.

"To je osnova fudbala i svakako naše situacije. Ta borba, taj karakter, taj moral... jer se protiv ovakvih protivnika vrlo lako nađete u minusu, oni to brutalno kažnjavaju. Treba vjerovati u sebe, zato je važno bilo to poluvrijeme, da malo ispričamo neke pozitivne stvari i da možemo reagovati. Vidimo da nam na svakoj utakmici, što se tiče snage, kaska taj vezni red, ali uvijek odgovorimo dobro sa tim zamjenama. Momci su raspoloženi, nema sekunde egoizma u timu, prihvataju svaku ulogu to je taj pravi put."

Već za tri dana, na istom mjestu, bh. igrače čeka novi ispit – u vidu Mađarske, koja je večeras u Budimpešti odigrala 1:1 sa Holandijom.

"Vidite koliko je ta Mađarska kvaliteetna, protiv koga god da igraju. I mi smo imali malo problema sa njima, ali opet izboriš bod na neko samopouzdanje. Ova utakmica će nas sigurno dići na malo veći nivo. U tih par dana pred utakmicu uvjek pričamo o nekim stvarima koje su realistične, ali ne bi mi bili to što jesmo, ne bismo nikad bili fudbaleri da ne vjerujemo u sebe i u te momke. Zadovoljan sam kako igraju, kako se bore i kako daju sve za ovaj dres", zaključio je Barbarez.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)