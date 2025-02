Ivica Iliev tužio Partizan: Iznenadio i Milku Forcan, ona mu odmah uzvratila

Doskorašnji direktor FK Partizan Ivica Iliev tužio je klub, a Milka Forcan mu je odmah uzvratila najavom kontra-tužbe.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler i sportski direktor FK Partizan Ivica Iliev tužio je klub. Iako se ljetos vratio u Humsku, brzo je dobio otkaz po dolasku novog rukovodstva, odnosno Privremenog organa koji trenutno vodi Partizan. Zbog toga je odlučio da tuži Partizan i da traži da mu isplate ozbiljnu svotu novca, otkrila je Milka Forcan.

"Sa skoro svim domaćim bivšim fudbalerima postignut je sporazum o reprogamu duga. Jedina nova tužba koju imamo od prije nekoliko dana je od Ivice Ilieva. Iliev ima svoje razloge i argumente za tužbu, misleći da nije dobio otkaz na način na koji je trebalo. Međutim, on je u tužbi naveo niz od 12 ili 15 igrača koji su prodati, za koliko su došli, za koliko otišli, kao dokaz kako je bila dobra njegova transfer politika u tom periodu", rekla je Milka Forcan koja je došla u Humsku na poziv Rasima Ljajića.

"To je zanimljivo i to će morati da se otvara na sudu u narednom periodu, jer ćemo mi morati da odgovorimo na tu tužbu. I moraće da se dokazuje onda ono što on tvrdi: za koliko je prodat koji igrač, jer su to sume koje na kraju nisu ušle u klub...", poručila je ona.

Rasim Lajić je rekao i da je dug Partizana 48,2 miliona evra, ali da im dnevno na naplatu dolazi 2.500 evra, ali da se nada da će uslijediti bolji period od juna. Istakao je od tada potpuno drugačiji Partizan, uz dobro odrađen ljetni prelazni rok.

"I u ovom periodu, do juna, mi smo otvoreni za sve one koji žele da pomognu. Ne mora finansijski. Dobrodošli su. Peđa Mijatović je to već rekao da svi koji misle da mogu idejama - ili bilo kako drugačije - da su dobrodošli. Uglavnom su dolazili da traže nešto od Partizana, i u ovakvoj situaciji...", rekla je Milka Forcan i dodala da se planira "sponzorski pul prijatelja" kluba.