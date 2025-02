"Ja u Partizanu? Biće!"

Legendarni kapiten Partizana Saša Ilić odgovorio je na pitanje kada će se vratiti u Humsku.

Izvor: MN PRESS

Čuveni vezista Partizana Saša Ilić i velikan kluba iz Humske odgovorio je u podkastu "Wish&Go" na pitanje - gdje je on u Partizanu?

"Biće. Uvijek sam uz Partizan, cijeli svoj život sam tu i generalno, završio sam karijeru u Partizanu, krenuo da se bavim trenerskim poslom, idem svojim putem i nije to toliko ni loše prema mom mišljenju. Sigurno u nekoj perspektivi vidim sebe u Partizanu", kazao je on.

Naravno da Ilić, ikona kluba iz Humske, prati veoma tešku situaciju u crno-bijelima, o kojoj su u petak govorili veoma otvoreno čelnici Rasim Ljajić i Milka Forcan.

"Svi znamo da je Partizan u mnogo teškoj situaciji. Ne volim da pričam o tome, ali posljednji trofej je uzeo 2019, a sada je 2025. Ja sam igrao u Partizanu od 1996, a završio sam 2019. uz pet godina u inostranstvu. Računaj da za 16-17 godina u prvom timu nisam doživio da Partizan bude toliko godina bez trofeja. Težak je momenat i ubijeđen sam da će Partizan biti bolji i niko ne može da mi kaže da će biti tako. Sad gledajući trenutno, Partizan je u teškoj situaciji", kazao je on.

Novom rukovodstvu pruža podršku i daje im vrijeme, iako je kao i svi navijači - nestrpljiv.

"Desila se promjena rukovodstva, došli su ljudi iz fudbala, to generalno podržavam i treba im dati vremena. I ja sam, sa druge strane, navijač Partizana i ne interesuje me vrijeme već da Partizan bude najbolji, ali to je nemoguće u ovom trenutku. Slažem se da je potrebna stabilizacija kluba, on je u minusu, ali u narednom periodu biće bolje".

Ilić je uvjeren da je pad kluba završen.

"Zvezda ove godine bježi Partizanu dvadesetak bodova na malo više od polovine prvenstva. To može da bude samo jedne godine, a konstantno u posljednjih koliko godina da Partizan toliko zaostaje... Mislim da je pad zaustavljen i nadam se da nema dublje. Uvijek može dublje".

