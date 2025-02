Partizan bacio 1,7 miliona na igrača, on sa 28 više ne igra: Milka Forcan nije rekla ime, ali jasno je ko je

Milka Forcan otkrila je na koje načine je Partizan trošio i gubio novac u prethodnim sezonama. Jedan od najdrastičnijih primjera je slučaj veziste koji sa 28 godina nema klub, a u Humskoj je zarađivao 480.000 godšnje.

Milka Forcna, članica radne grupe koja rukovodi FK Partizan, iznijela je u klupskom podkastu dosad neisprilčane detalje o funkcionisanju kluba iz Humske. Pored toga što je iznijela u javnost podatak da je bivši sporski direktor i napadač Partizana Ivica Iliev tužio klub, govorila je i veoma slikovito o situacijama na koje nailazi svakodnevno u prethodna četiri mjeseca, koliko je na čelu kluba sa saradnicima.

"Partizan nikad nije imao skuplji tim, a nikad da se slabiji rezultat vidi na terenu. Da li sada može da se analizira - Čekaj, da se sjetimo ko je doveo ove? Ko je procijenio da nam je potreban taj? Ko je riješio da igrač koji prema Transfermarktu ima platu 5.000 evra dođe u Partizan za 40.000? Da li možemo i o tome da diskutujemo?", kazala je ona.

Nije govorila imena, ali navijačima je otkrila sve drugo da bi pokazala da je rađeno na štetu kluba.

"Imate igrača koji je koštao Partizan 700.000 evra dolazak - 550 on, a 150 inicijalno. Plata mu je bila 40 hiljada puta 12 mjeseci, znači 480 hiljada. Menadžer je 187 hiljada evra, raskid ugovora 283 hiljade evra, menadžer za raskid ugovora 50 hiljada... Pričam samo o jednom igraču koji je odigrao 10 utakmica i poslije Partizana nigdje nije zaigrao, a ima 28 godina. Slučajno sam saznala, pa sam pitala - Pa, gdje je otišao poslije Partizana? Pa ko ga je doveo, dao mu tolike ugovore, platio tolike menadžere i procijenio da je on igrač za Partizan? To su pitanja za Partizan, a danas nije pitanje šta ste uradili u prelaznom roku", rekla je ona.

Iako nije rekla ime fudbalera, skoro svi njeni opisi uklapaju se u jedno ime.

Frenk Kanute (28)

On je došao u Partizanu u leto 2023. godine Serkl Briža u mandatu trenera Igora Duljaja odigrao je za crno-bijele 22 utakmice i dao jedan gol uz jednu asistenciju. Bez kluba je od oktobra 2024. godine, a posljednji meč odigrao je u aprilu 2024. godine u porazu Partizana od Čukaričkog.

"Mislite da nismo mogli da se još zadužimo?"

Uz objašnjenje da u klubu postoje ugovori koji šokiraju i advokate, Milka Forcan odgovorila je i na kritike navijača u vezi s tim što u januaru nije došlo nijedno "zvučno" pojačanje.

"Mi nismo regularna uprava koja je samo došla umjesto druge u klub koji normalno radi. Mi smo zato privremeni organ, jer smo došli u vanrednim okolnlstima jer je klub u vanrednom stanju. I sad to neko mjeri, ocjenjuje na bazi dvije utakmice. Kada čujem komentare da nisu došla velika pojačanja u prelaznom roku. Da li ljudi misle da Danko (Lazović), Peđa (Mijatović) i Rasim (Ljajić) ne mogu da zaduže klub za novih 20 miliona? Da danas nije dug 50, već je mogao da bude već sada 75 miliona. I da bude aplauz... Naravno da bismo svi voleli da vidimo velika pojačanja, a ljudi kažu - pa nisu u stanju da dovedu. Hajde da malo analiziramo".

Odgovorila je i na kritike da je nova uprava mogla da podigne komercijalni kredit.

"I to pametuju ljudi, što ne uzmemo komercijalni kredit. Evo, baš se niko nije sjetio, genijalna ideja... Kako se niko od nas nije sjetio", dodala je Forcan.

"Reći ću nešto što nikad ne bih rekao u normalnim prilikama. Izgleda kao da se hvalimo i da dajemo sebi neki značaj... Da nismo došli u oktobru, pitanje je šta bi bilo danas sa tim klubom. Rizikujem da će ljudi da počnu da nas napadaju, da glorifikujemo rezultate... Ne, realno sagledavamo situaciju i još smo u teškom problemu. Daleko smo mi od zelene grane, ali da se nije desila ova promjena i da se nismo domaćinski ponašali i napravili ovakve uštede, vjerujte da ne znam šta bi se desilo i od one trave na stadionu, a i ko bi igrao na njoj. I da li bi uopšte igrao. To je tema", dodala je Forcan.

