"Milka, ne može da igra, ugojio se 6 kilograma": Poslije ovih riječi Forcanova zavela red u Partizanu

Milka Forcan je poslije slučaja sa Kervinom Arijagom i Jung-Džun Gohom odlučila da promijeni stare navike u Partizanu i promijeni disciplinski pravilnik.

Izvor: YouTube/Printscreen/FK Partizan Beograd

Milka Forcan prihvatila je poziv Rasima Ljajića i priključila se Radnoj grupi koja pokušava da izvuče FK Partizan iz ogromnih dugova i problema, međutim iako je znala da je situacija loša - neke stvari nije ni sumnjala da će zateći u Humskoj. Između ostalog, tu su svakodnevne tužbe, od kojih posljednja direktora Ivice Ilieva, ali i vrlo čudni ugovori sa igračima.

Ispričala je za primjer fudbalera zbog čijeg su se ugovora i advokati krstili, pošto je na osnovu dugovanja imao dnevnu kamatu od jedan posto, dok su je i začudile prakse na kakve nije navikla u svom dosadašnjem, pretežno kompanijskom radu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tako se iznenadila što fudbaleri praktično ne podliježu nikakvim disciplinskim kaznama - makar odbili trenera kao u slučaju Kervina Arijage. Ili ako se drastično ugoje, kao što je bio primjer sa Gohom. Iako nije poimence rekla da se radi o igraču iz Južne Koreje, jasno je iz konteksta da se baš o njemu radi.

"Igrač koji je plaćen enormnu svotu novca, kome plaćamo biznis klase do Azije, da ne govorim sve detalje - on ne može da igra? Kažu mi, ne može da igra ugojio se šest kila, debeo je. Čekaj, je l' prima toliku platu' Ne razumijem? Pa valjda nije dozvoljno da se ugoji. Po meni sve to mora da bude propisano, daj Bože da dovodimo i sve bolje i skuplje igrače i da se to zavrti na nekom višem nivou. Mora neko da štiti i interese kluba. A FK Partizan... A meni kažu, FIFA je na strani igrača jer je slabiji od kluba, to možda negdje drugdje. Ovdje su napravili da Partizan nije zaštićen i to mijenjamo", rekla je Milka Forcan.

Kako kaže nekadašnja "desna ruka" Miroslava Miškovića u Delti, nervira je kada joj kažu da "ne razumije jer nije iz fudbala", pošto samo želi da upotrebi zdravu logiku i da ispravi greške koje su ostale zbog zastarjelosti.

"Nama je cilj da pravimo moderan klub. Suočavamo se sa nekim načinima rada iz nekog prošlog doba. Primjer, radimo na novom disciplinskom pravilniku. Kad mi kažu, tako je u fudbalu... Naravno, ima svoje specifičnosti, ali besmislice ne mogu da prođu. Logika je najvažnija. Ja to pokušavam da primjenim u fudbalu. I sada, ako igrači imaju plate od 30-40-50 hiljada evra, nemoguće da ne postoji sankcija ako krši disciplinski pravilnik. Ako recimo Kervin Arijaga odbije šta mu je trener Jovanović rekao, da sjedi na klupi... Ja pogledam disciplinski izvještaj i to je nešto vrlo opšte, dakle bez kazne. To je možda nekad tako bilo kad su igrali za hiljadu maraka, danas kad je to biznis i igraju za enormne cifre - mora da bude sve propisano", rekla je Milka Forcan o igraču koji je u međuvremenu već otišao u Saragosu.

"Od mnogih sam dobila odgovor, ne razumijem fudbal. Dovela sam advokate, nabavila sam disciplinske pravlinike Bajerna, Liverpula, Mančestera... Da vidimo kako najveći klubovi rade. Ne izmišljamo toplu vodu, to postoji kod njih", dodala je ona i istakla da se radi na kreiranju novog disciplinskog pravilinika koji će obuhvatiti i takve situacije.