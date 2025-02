Crvena zvezda dovela igrača Betisa: Od njega želi da postane novi Naser Điga

Novi štoper Crvene zvezde Kejmer Sandoval pridružio se ekipi Vladana Milojevića

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvenu zvezdu je zvanično pojačao mladi defanzivac Kejmer Sandoval, koji je došao iz španskog Betisa na pozajmicu u trajanju od godinu i po dana, uz pravo otkupa.

Nakon što je igrao za omladinsku reprezentaciju Kolumbije na kontinentalnom prvenstvu Južne Amerike, on je ove sedmice došao u Beograd i formalno postao član ekipe Vladana Milojevića-

‍O mladom odbrambenom fudbaleru je govorio i sportski direktor Zvezde - Mitar Mrkela. On je objasnio da je Sandoval tu da pojača konkurenciju na štoperskoj poziciji, koja je ostala najviše upražnjena u aktuelnom prelaznom roku, jer su iz nje otišla čak petorica igrača.

"Mi smo u ovom zimskom prelaznom roku ostali bez pet štopera. Uglavno su to iskusni igrači, Spajić, Degenek, Drkušić. Otišli su i Điga i Leković. Odlučili smo se da u ovoj sezoni nastavimo sa mladim igračima iz naše Omladinske škole. To su Đurić, Milosavljević i Fal, a takođe smo donijeli odluku i da dovedemo jednog mladog igrača, koji dolazi iz Betisa i igra za reprezentaciju Kolumbije do 20 godina. On je upravo došao sa takmičenja, gdje se Kolumbija kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo do 20 godina. Radi se o mladom, perspektivnom igraču, koji ima sve karakteristike da postane vrhunski igrač. Krasi ga brzina i dobra tehnika. Očekujemo da se brzo navikne na mentalitet kluba, stil života u Beogradu, kao i na sve zahtjeve koje u ekipi traži trener Milojević. Očekujem od njega dosta i vjerujem da će u narednom periodu biti važan igrač Crvene zvezde", istakao je sportski direktor crveno-bijelih.

Utiske nakon dolaska na stadion “Rajko Mitić” je izneo i perspektivni fudbaler, koga je Zvezdan Terzić predstavio kao "novog Nasera Đigu".

"Želim prije svega da se zahvalim što mi je ukazana prilika, veoma sam srećan zbog toga. Idemo napred. Saigrači su me lijepo dočekali, rekli su mi da su tu za mene, šta god da mi treba. Prvi utisci su zaista dobri. Znam da je Borha igrao u Zvezdi, on je takođe Kolumbijac. Čuo sam za Zvezdine navijače, znam da su sjajni", rekao je igrač.

Kejmer Sandoval rođen je 3. septembra 2005. godine u gradu Santjago de Kali, u Kolumbiji. Seniorsku karijeru je započeo u klubu Orsomarso, koji se nalazi u Palmiri, odakle je 2024. godine stigao u španski Betis. Mladi defanzivac nastupa na poziciji štopera, ali pokriva i poziciju desnog beka.