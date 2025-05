Kapiten Novog Pazara Adem Ljajić tvrdi da nije završio sa reprezentacijom, ali ga Srbija već godinama nije pozvala.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Albanije i Letonije. Ni na širem, ni na skraćenom spisku nije bilo mesta za Adema Ljajić (33), iskusnog internacionalca i po mišljenju mnogih najboljeg fudbalera Superlige Srbije u ovoj sezoni.

Fudbaler koji je Novi Pazar "povukao" ka istorijskom plasmanu na treće mjesto u domaćem prvenstvu i klubu pomogao da obezbijedi prvi izlazak u Evropu nije nagrađen za dobre partije pozivom u nacionalni tim. Iz domaćeg prvenstva na spisku selektora Stojkovića su golman Vojvodine Dragan Rosić, kao i vezni fudbaleri Crvene zvezde Andrija Maksimović i Aleksandar Katai. Za Ljajića, ponovo, nije bilo mesta. A da li je Adem Ljajić potreban Srbiji?

Što se tiče Adema Ljajića, on bi volio da opet obuče dres Srbije! "Ja nikad u životu, ne znam da li je neko pročitao negdje, nisam rekao da ne želim da igram za reprezentaciju ili ne daj bože nešto. Je l to negdje izašlo? Iz mojih usta to nikada nije izašlo. Ja od svoje 29 godine nisam u reprezentaciji, a te godine sam uzeo titulu i kup sa Bešiktašem. Kod Tumbakovića sam bio posljednji put na spisku, otkad je došao Piksi, nikad me niko nije niti okrenuo, niti zvao, niti objasnio zbog čega nisam tu", rekao je kapiten novog Pazara za "Mozzartsport".

Da li bi Ljajić igrao za Srbiju?

Piksi nijednom nije uputio poziv Ademu Ljajiću, iako od povratka u srpski fudbal kapiten Novog Pazara igra u sjajnoj formi. Jedan od najkreativnijih srpskih fudbalera upitan je i da li ga je zaboljelo što se nije našao na spisku selektora Stojkovića, baš u vrijeme kad su ga mnogi proglasili najboljim igračem sezone.

Vidi opis Da li je Srbiji potreban Adem Ljajić? Najbolji igrač Superlige, Piksi ga nikad nije pozvao

"Iskreno, nije mi bilo svejedno. Vidio sam da je pozvano dosta igrača iz Superlige. Ne znam zašto je to tako, ne znam razlog. Sve poštujem, normalno je da odlučuje onaj koji je na toj funkciji. Poštovanje, kapa dole, ali bih volio da znam razlog", rekao je Adem Ljajić i dodao da nije bilo nikakvih kontakata sa selektorom.

Da je Adem Ljajić selektor, sebe bi upisao na spisak za reprezentaciju Srbije! "Da li sam potreban ili nisam, to neki drugi ljudi odlučuju, ne odlučujem ja. Da sam ja selektor, ja bih sebe zvao. Ali, pošto nisam, ne mogu da zovem samog sebe. Toliko", zaključio je nekadašnji fudbaler Fiorentine, Intera, Rome i drugih timova.

Šta Adem Ljajić misli o reprezentaciji?

Iako već godinama nije u planovima selektora Stojkovića, Adem Ljajić nije prestao da prati Srbiju. Gleda mečeve nacionalnog tima, uživa u igri reprezentacije i zadovoljan je postignutim rezultatima - posebno plasmanima na velika takmičenja. Jasno mu je da ne može odmah da dođe i veliki rezultat na njima, vrlo je važno da sve ide postepeno.

"Stvarno ih pratim, igraju dobro, ne mogu da kažem. Rezultati su, da sad sklonimo Evropsko i Svjetsko prvenstvo u stranu, zaista fenomenalni. Srbija igra ozbiljan fudbal i može da parira svima. E sad, na evropskom i svjetskom... Znate kako, mi smo u Srbiji mnogo teški i zahtjevni. Ne znam koliko godina nismo zaredom bili na dva velika takmičenja. I sad, ode se, a mi bismo šta? Da osvojimo? Polako, to je po mom mišljenju proces rada. Treba da nam bude cilj da se plasiramo, da budemo tamo, i desiće se. Kao što se Hrvatskoj desilo", rekao je Ljajić i dodao da bi i Srbija mogla do nekog velikog rezultata u bliskoj budućnosti.

Možda i sa njim u timu. Adem Ljajić sada ima 33 godine, pa možda nije kasno da uhvati formu i postane dio reprezentacije koja će obezbijediti plasman na naredni Mundijal. Vjerovatno bi i na turniru koji se igra u Kanadi, SAD i Meksiku 2026. godine imao šta da pokaže, kao jedan od najiskusnijih igrača u timu.

Kako je Ljajić igrao za Srbiju?

Svojevremeno je Adem Ljajić odigrao devet mečeva za reprezentaciju Srbije do 17 godina, gdje ga je u tim uveo Dejan "Švaba" Đurđević, zatim je kod Aleksandra Stanojevića debitovao za selekciju do 19 godina u kojoj je nastupio na 13 mečeva, a na kraju je odigrao i 11 mečeva za mladu reprezentaciju gde mu je prvi šansu ukazao Slobodan Krčmarević. Uslijedio je dugogodišnji staž u A timu Srbije.

Prvi meč za seniorsku reprezentaciju Srbije Adem Ljajić je odigrao u novembru 2010. godine pod komandom Vladimira Petrovića "Pižona", u prijateljskoj utakmici protiv Bugarske. Na početku selektorskog mandata vjerovao mu je i Siniša Mihajlović, ali su njih dvojica ubrzo upali u problem - Ljajić nije želio da pjeva himnu Srbije, što je za Mihu bilo neoprostivo, pa je fudbalera iz novog Pazara precrtao.

Vidi opis Da li je Srbiji potreban Adem Ljajić? Najbolji igrač Superlige, Piksi ga nikad nije pozvao

Ljajić se vratio u tim kod Radovana Ćurčića, zatim je imao još jednu dužu pauzu, ali su mu kasnije i Slavoljub Muslin i Mladen Krstajić ukazivali šansu. Vjerovao je u Adema i Ljubiša Tumbaković, ali se sa njegovim odlaskom završila i reprezentativna karijera kreativnog fudbalera - barem za sada. Adem Ljajić je posljednji meč za nacionalni tim odigrao krajem 2020. godine u porazu od Mađarske, a kod Dragana Stojkovića nijednom nije pozvan u reprezentaciju.

Adem Ljajić je ukupno odigrao 47 mečeva za reprezentaciju Srbije, postigao je devet golova i šest puta asistirao saigračima. Nastupio je na jednom velikom takmičenju, pošto je sa Srbijom igrao Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, gdje je odigrao sve tri utakmice u grupi. Najbolji meč u dresu Srbije Adem Ljajić je odigrao na gostovanju Albaniji u Elbasanu, kada je asistirao za gol Aleksandra Kolarova, a zatim i postigao prelijep gol za potvrdu pobjede.

Zašto su Ljajić i Mihajlović bili u sukobu?

Selektor Siniša Mihajlović vratio je Adema Ljajića sa priprema A reprezentacije Srbije iz Švajcarske zbog kršenja "Sporazuma o ponašanju", koji su svi igrači nacionalnog tima morali da potpišu da bi uopšte konkurisali za dres državne selekcije. Ljajić je sporazum prekršio u subotu, uoči prijateljskog meča sa Španijom u Sent Galenu (0:2), kada nije pjevao himnu Srbije iako je to bilo jedno od pravila u potpisanom sporazumu.

"Razlog zbog kojeg ga ne zovem nema veze sa njegovim talentom. Razgovarali smo o tome i on mi je rekao da osjeća da ne može da pjeva himnu iz etničkih i vjerskih razliga. Razumijem to, ali ostajem pri svom stavu", rekao je Mihajlović u jednom intervjuu italijanskim medijima dok je bio selektor Srbije. O incidentu koji se desio u nacionalnom timu oglasio se i Ademov otac, koji je ponudio izvinjenje svima koje je uvrijedio gest njegovog sina.

Pred meč koji su Srbija i Hrvatska odigrale u Beogradu 2013. godine pojavila se inforamcija da je Siniša Mihajlović popustio i odlučio da vrati Adema Ljajića u tim, ali je to ubrzo demantovano. Selektor se oglasio i istakao da postoji jasan protokol kako bi Ljajić i Nemanja Matić - takođe precrtan u tom trenutku - mogli da se vrate u nacionalni tim. Ipak, kontakti sa Ljajićem su postojali - njega je pozvao predsjednik FSS Tomislav Karadžić, kako bi se dogovorili oko povratka u reprezentaciju. Mihajlović i Ljajić su kasnije izgladili odnose, pa čak i sarađivali u Fiorentini i Torinu.

Kada je legendarni Siniša Mihajlović preminuo, Adem Ljajić je objavio kolaž zajedničkih fotografija. Pet fotografija napravljenih u italijanskom fudbalu bile su dirljiv oproštaj momka iz Novog Pazara od svog nekadašnjeg učitelja, ali i selektora zbog kojeg je imao veliku pauzu u igranju za nacionalni tim.