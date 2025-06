Pari Sen Žermen osvojio je Ligu šampiona, a na ulicama je bilo burno i haotično... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Pari Sen Žermen napravio je najveći uspjeh u istoriji i osvojio je Ligu šampiona. Otprilike u isto vrijeme kada se igrao meč sa Interom u Minhenu je i Novak Đoković igrao meč trećeg kola Rolan Garosa protiv Filipa Mišolića na stadionu "Filip Šatrije". Brzo je srpski teniser došao na konferenciju u miks zoni, ubrzano je završen posao sve u žurbi kako bi što prije pokušali da se vratimo u svoje smještaje i izbjegnemo haos na pariskim ulicama.

To mi je donekle uspjelo i to najviše zahvaljujući kolegi Goranu koji je tu bio kolima i koji nas je u jednom momentu izvukao iz totalnog haosa. Od kompleksa Rolan Garosa do stadiona "Park Prinčeva" ima oko 500 metara, što najbolje govori o tome koliko je sve to blizu. Uputili smo se ka tom dijelu, jer je u blizini uspio da parkira automobil u garaži.

Na putu do tamo sve je djelovalo koliko-toliko normalno. Navijači pjevaju na ulicama, slave, lijepa i zanimljiva atmosfera, ali kako se približavamo stadionu francuskog kluba, tako može da se osjeti i sve veća tenzija u vazduhu. Pripadnici policije i žandarmerije raspoređeni su svuda okolo, pokušavaju da kontrolišu situaciju. U jednom dijelu je stajalo 10ak policajaca na motorima, sa pancirima i u punoj opremi, što je već bio znak da su spremni na svaku situaciju.

"Daj gas i bježi"

"Daj gas i bježi"

Kako sam preživio haos na ulicama Pariza usred noći: Loša strana osvajanja Lige šampiona

Slikali smo i snimali malo navijače i njihovo slavlje, da odradimo svoj posao. Onda smo uspjeli da uđemo u garažu i da sjednemo u automobil. Prvo korak - napravljen. Po izlasku iz garaže bilo je veoma problematično naći izlaz ka bilo kom dijelu grada, jer je sve bilo zatvoreno. Autobusi i javni prevoz, ništa nije radilo poslije 21 čas, metro stanice su bile zatvorene u tom dijelu. Odlazak do smještaja koji se nalazi na potpuno drugom dijelu Pariza za mene je bio nemoguć, tako da je Goran tu bio spasilac...

Samo što smo krenuli i ušli u jednu od malih uličica, kako su signalizirali policajci, naletjeli smo na prvi problem. Jedan čovjek je stajao na terasi i vikao ka grupi od 4-5 navijača koji su bili ispod, da prestanu da divljaju, pretpostavljam da je želio da nastavi da spava i da ima svoj mir i tišinu. Onda je situacija eskalirala, počeli su da se gađaju bakljama, a mi smo bili u autu tačno ispod njih. Kolega je dodao gas naglo i pobjegli smo iz veoma neprijatne situacije. Sve to desilo se na samo 100 metara od policije koja nije pokušala u tim momentima ni da se umiješa u sve to. Ako je tako bilo tu, pred njima, ko zna šta se sve događalo u ulicama gdje ih nije bilo.

Zapaljeni automobili i izbjegavanje haosa

Pogledajte 00:09 Slavlje na ulicama Pariza Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Odatle smo došli do raskrsnice koja je vodila ka dva pravca, jedan kojim inače idem kada se vraćam ka Klamaru i koji je bio potpuno zatvoren. "Milion" navijača, policijske sirene, kola hitne pomoći... I drugi koji je značio pokušaj da se dođe do izlaza na autoput. Dok smo se vozili ka autoputu mogli smo da vidimo i tu lošu stranu slavlja.

Da ne griješim dušu, bilo je i onih normalnih, koji su samo pjevali, skakali, vikali "Paris, Paris" i uživali. A, bilo je tu i onih koji su sjedili ljudima na automobilima, ljuljali ih. Nisam lično vidio to, ali je na fotografijama i snimcima koji su osvanuli jutros moglo da se vidi da ima i zapaljenih automobila i da je bilo i tuče sa policijom.

Pogledajte 00:32 Slavlje na ulicama Pariza Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Sreća u svemu ovome je što sam uspio nekako da se izvučem iz tog haosa i da dođem do smještaja. Ako ništa drugo, bar je zanimljivo bilo prolaziti kroz tunel dugačak čak 11 kilometara. Bolje i to, nego put kroz centar grada i žarište haosa u Parizu, poslije ponoći...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Navijači PSŽ upali na teren Izvor: Kurir sport Izvor: Kurir sport

