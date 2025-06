Ko je Lazar Kaličanin (21), novi reprezentativac Srbije? Piksi ga prvi put pozvao kad je čuo loše vijesti

Mladi čuvar mreže Lazar Kaličanin nije mnogo poznat široj javnosti, ali je na spisku selektora Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u toku juna, a selektor Dragan Stojković Piksi nedavno je saopštio spisak igrača na koje računa za te okršaje. Ipak, na konferenciji za medije organizovanoj povodom okupljanja reprezentacije otkrio je da su se dogodile neke promjene - sa spisku su otpala dvojica golmana, a priključen je treći.

Predrag Rajković neće moći da brani za nacionalni tim jer mu je njegov klub zakazao neophodnu operaciju, a van stroja je i čuvar mreže Partizana Aleksndar Jovanović koji ima hroničan problem sa Ahilovom tetivom. Zbog toga su Piksi i Aleksandar Kolarov dogovorili prekomandu Lazara Kaličanina u seniorsku selekciju!

"Sa šireg spisak otpalo je nekoliko igrača, Ivan Ilić je otpao jer ima bol u lumbalnom dijelu i fizikalna terapija nije uspjela. U fizičkom smislu nije spreman da odigra utakmice na ovom nivou, to prihvatamo. Golman Rajković ima povredu kvadricepsa, pokušao je da se vrati. Prošle nedjelje je klub odlučio da on mora hitno na operaciju, predviđeno je da to bude sutra u Helsinkiju. Golman Jovanović igra sa bolovima dva mjeseca, u razgovoru sa doktorom iz Partizana dobili smo potvrdu, potreban je odmor da bi se povreda sanirala, da se ne bi pogoršala. U pitanju je povreda Ahilove tetive", rekao je selektor Dragan Stojković i dodao: "Odlučili smo se da se reprezentaciji priključi golman Lazar Kaličanin iz Čukaričkog, golman mlade reprezentacije".

To znači da će za mečeve u junu na raspolaganju imati trojicu golmana - Đorđa Petrovića, Dragana Rosića i Lazara Kaličanina. Po svemu sudeći, mjesto među stativama zauzeće čuvar mreže Čelsija koji je sezonu odradio na pozajmici u Strazburu, ali bi ovo moglo da bude i nevjerovatno iskustvo za Kaličanina koji je nedavno branio u Prvoj ligi Srbije.

Talentovani golman Lazar Kaličanin do sada je branio za reprezentacije Srbije do 16, 17, 18 i 19 godina, a od jeseni 2024. godine je u mladoj reprezentaciji. Prvu priliku u reprezentaciji do 21 godine dobio je kod selektora Ljubinka Drulovića, a nedavno je na prijateljskom meču protiv Bugarske upisao svoj četvrti nastup - ovog puta kod selektora Aleksandra Kolarova.

Kaličanin je rođen u Trsteniku 2004. godine, ali je njegova fudbalska karijera vezana za beogradske klubove. Branio je u mlađim kategorijama OFK Beograda, a zatim prešao u Čukarički čiji je i danas član. Tim sa Banovog brda prepoznao je njegov talenat i kao veoma ga gurnuo u vatru - odlučeno je da samo 18 godina ode na pozajmicu u Smederevo, gdje je godinu i po dana redovno branio.

Priliku da debituje za prvi tim Čukaričkog dobio je u posljednjem kolu prethodnog prvenstva, u porazu od Crvene zvezde (4:1), a to mu je bila poruka da se ove sezone na njega ozbiljno računa. Tokom sezone koja se nedavno završila Lazar Kaličanin je upiso ukupno 17 mečeva - branio je na 12 mečeva u prvenstvu Srbije, zatim na četiri utakmice u plej-autu i na jednoj utakmici Kupa Srbije. Sedam puta je sačuvao svoju mrežu, a tri puta je zbog trošenja vremena dobio žuti karton.

