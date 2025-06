"Dok sam selektor, Sergej neće igrati za Srbiju": Piksi je zauvijek precrtao Milinković-Savića!

Svojevremeno najskuplji srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić nikada više neće igrati kod Dragana Stojkovića.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je na konferenciji povodom okupljanja nacionalnog tima da će igrač Al-Hilala Sergej Milinković-Savić propustiti i ovu akciju nacionalnog tima jer nije spreman. Takođe, zbog pet poziva koje je odbio u prethodnom periodu, Piksi ga više nikada neće zvati u reprezentaciju Srbije, pa je Sergejeva karijera završena - barem dok se ne promijeni selektor.

"Razgovarali smo bar pet puta, a slijedi nam novi ciklus, on je ostao pri stavu da nije spreman psihički. Dok sam ja selektor više neće dobijati poziv. I dalje ga cijenim, dobar je fudbaler, ali poslije pet pokušaja i razgovara sa njim ne bi trebalo više gubiti vrijeme, niti energiju. NIje svađa, nije narušen odnos, da ljudi ne prave nepotrebne priče, ali nemam više želju da ubjeđujem nekog, a on neće. Ima drugih, koji čekaju. Evo, Ljajić", rekao je selektor Dragan Stojković i pohvalio Ademovu želju da igra za Srbiju.

"Meni bi mnogo lakše bilo da mi on kaže 'Zbog tebe neću da igram', ja bih podnio ostavku i nek neko drugi pravi tim", rekao je Dragan Stojković pred novinarima. Bio je to jasan rezime da su u ovom trenutku fudbaler i selektor na različitim talasnim dužinama i da je pitanje da li će se ikada u karijeri iznivelisati.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije istakao je da mu je drago što Adem Ljajić jedva čeka da igra za nacionalni tim. Zbog toga će mu biti još više u fokusu, iako ističe da je i do sada pratio igre kapitena Novog Pazara u istorijskoj sezoni za taj tim.

"Mi pratimo sve, uključujući i njega. Raduje me njegova izjava, i na to gledam jako pozitivno, jer je to dokaz koliko je igračima stalo da igraju za Srbiju. Legitimno pravo je svakoga da misli kako misli, ja to pozdravljam. Vjerujem da svi igrači u Srbiji da bi u slučaju da su selektori sebe pozvali, ne samo on, nego svi. E sada na šta bi to ličilo, možete da mislite", rekao je Stojković i dodao: "Poštujem želju da želi da igra za reprezentaciju, u ovom momentu smo se odlučili za ovu grupu".

Zašto Sergej Milinković-Savić ne igra za Srbiju?

Na jednom od prethodnih okupljanja selektor Dragan Stojković Piksi detaljno je govorio o odluci Sergeja Milinković-Saića.. Tom prilikom otkrio je da vezni fudbaler oko kojeg je trebalo da se gradi tim nije spreman za dres Srbije.

"Što se tiče drugog brata u Saudijskoj Arabiji, Sergeja, mi smo prije objavljivanja spiska obavili razgovor sa njim. ponovo. Ista meta i isto rastojanje u prethodnom periodu. Kaže da nije psihički spreman da igra za reprezentaciju. To mi je bilo dovoljno. Interesovalo me je samo da ili ne. Da li su završili sa reprezentacijom, ja to ne znam, vidjećete dalje u periodu koji je ispred nas", dodao je selektor.

