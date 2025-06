Bivši fudbaler Arsenala ide četiri godine u zatvor: Kada su carinici otvorili kofere, ostali zabezeknuti

Džej Emanuel Tomas ide na robiju od četiri godine zbog trgovine drogom.

Izvor: Instagram/officialjet10/Screenshot

Nekadašnji krilni fudbaler Arsenala i brojnih engleskih klubova Džej Emanuel Tomas na kraju je osuđen na četiri godine u zatvoru zbog umiješanosti u trgovinu drogom. On je priznao krivicu na sudu jer je uhvaćen sa velikom količinom marihuane i otkriveno je da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima.

Na kraju je procijenjeno da je posao u koji je bio umiješan vrijedan oko 600.000 funti, a zapravo su osim njega narkotike u momentu hapšenja u avionu "švercovale" i dvije djevojke koje su putovale sa njim. Ipak, one nisu bile svjesne šta im je u torbama i mislile su da prenose zlato.

U dvije torbe koje je policija našla bilo je 60 kilograma marihuane koju je Džej Emanuel Tomas prevozio iz Bangkoka i sada će ovaj nekadašnji napadač morati iza rešetaka sa 34 godine.

Trebalo da bude zvzgezda Arsenala

U momentu kada je uhapšen Emanuel Tomas je igrao za Morton u drugoj ligi Škotske. Drogu je prenosio sa Tajlanda gdje je odigrao 11 mečeva za jedan klub, a u karijeri je nakon juniorskog staža u Arsenalu igrao za Ipsvič, Bristol Siti, Kvins Park Rendžers, Aberdin i PTT Rajong na Tajlandu.

"Džej jako kuca na vrata prvog tima, sa obje ruke. On ima veliki kvalitet, trenutno jako vrijedno radi na fizičkoj spremi. Kada to dovede u red, Džej neće biti samo dobar, već fantastičan fudbaler. Jedno je sigurno, on zna da postiže golove. Ima ogroman talenat koji nema mnogo ljudi. Daje golove ljevicom, desnicom, sjajan je ispred gola", rekao je 2010. za njega Arsena Venger.