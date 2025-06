U Partizanu se ugojio šest kilograma, nisu mogli da ga prepoznaju: Crno-bijeli se riješiili Jung-Džun Goha

FK Partizan dogovorio je prodaju Korejca Jung-Džun Goha u Poljsku.

Izvor: MN PRESS

Partizan se rastaje sa Korejcem Jung-Džun Gohom (23), koji odlazi u Poljsku, u klub Gornjik Zabže. Prema pisanju poljskog portala "meczyki", ofanzivac iz Azije

"Jung-Džun Goh doputovaće u Poljsku sljedeće nedjelje i pojačaće Gornjik", objavljeno je, čime je definitivno nagovešten rastanak crno-bijelih i Korejca koji nije opravdao očekivanja.

Jung-Džun Goh stigao je među crno-bijele u januaru 2024. godine i u 42 utakmice postigao je samo dva gola. U prvom dijelu prošle sezone odigrao je jednocifreni broj mečeva, potom mu je Srđan Blagojević pružio šansu kao rezervisti, ali ni tu nije pokazao da može da napravi razliku u Humskoj.

Završio je takmičarsku 2024/25 sa 23 nastupa i sa samo jednim postignutim golom (protiv Mladosti iz Lučana) i nijednom asistencijom.

Ugojio se šest kilograma

Potpredsjednica FK Partizan Milka Forcan otkrila je u jednom intervjuu da je Goh u Humskoj imao problem sa prekomjernom kilažom.

"Igrač koji je plaćen enormnu svotu novca, kome plaćamo biznis klase do Azije, da ne govorim sve detalje - on ne može da igra? Kažu mi, ne može da igra ugojio se šest kila, debeo je. Čekaj, je l' prima toliku platu' Ne razumijem? Pa valjda nije dozvoljno da se ugoji. Po meni sve to mora da bude propisano, daj Bože da dovodimo i sve bolje i skuplje igrače i da se to zavrti na nekom višem nivou. Mora neko da štiti i interese kluba. A FK Partizan... A meni kažu, FIFA je na strani igrača jer je slabiji od kluba, to možda negdje drugdje. Ovdje su napravili da Partizan nije zaštićen i to mijenjamo", rekla je Milka Forcan.

Stanojević ga pitao da li onaj sa snimka

Bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević priznao je da je ostao neprijatno iznenađen lošim igrama Jung-Džun Goha.

"Evo, bukvalno smo prije dva dana imali individualni sastanak sa Gohom. Trener (Đorđije) Ćetković iz stručnog štaba mu je uradio analizu kako je igrao u Koreji i kakve je golove postizao. Jednostavno smo mu pokazali na video-snimku, pitali smo ga da li si ti ovaj, ili je došao neko drugi. Jedino likom (podsjeća na Goha). Imali smo sastanak, radili smo individualno sa njim, prvi put je u Evropi... Imali smo Asana u mom prethodnom mandatu, dao je kao krilo preko 20 golova, bio je to što jeste, radili smo sa njim. Individualno je bila lakša njegova adaptacija, a ovde ide teško, radimo. Pričali smo sa njim, sve smo mu pokazali, vidjećemo...", iskreno je priznao trener Partizana.