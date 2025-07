Adem Ljajić ostaje u Novom Pazaru: Sad napada Ligu konferencija

Adem Ljajić ostaće još godinu dana u Novom Pazaru.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Novog Pazara Adem Ljajić ostaće još godinu dana u klubu iz rodnog grada. Nekadašnji reprezentativac Srbije odlučio je da pomogne ekipi da nastavi sjajnu sezonu, a veliki izazovi tek su pred njima - pošto će u godini pred nama igrati i u Evropi.

Adem Ljajić najprije je viđen u Partizanu, ali prema saznanjima "Arene sport" Novi Pazar uspio je da zadrži najvažnijeg igrača tima. Važan period je pred Pazarcima, njih uskoro očekuje duela protiv Jegelonije u okviru kvalifikacija za Ligu konferencija. Ljajić će u klubu iz rodnog grada biti čitave naredne sezone, uz opciju da u slučaju bolje inostrane ponude može da napusti tim.

Ipak, postoji velika nada da će čitavu sezonu odigrati u Pazaru, s obzirom na to da je tamošnje rukovodstvo najavilo bolje finansijske uslove. Ljajić je garant kvaliteta u tom klubu, on je u sezoni za nama 36 puta izašao na teren i postigao je osam golova i podijelio 11 asistencija, pa je Pazar stigao do istorijskog uspjeha ove sezone, odnosno trećeg mjesta na tabeli.

Gdje je sve igrao Adem Ljajić?

Ljajić je tokom karijere igrao u Partizanu, potom u Fiorentini, a onda je otišao u Romu iz koje je godinu dana bio na pozajmici u Interu. Od 2016. do 2019. igrao je u Torinu, pa je sezonu 2018/19 proveo na pozajmici u Bešiktašu u koji je kasnije i prešao kao redovan igrač i zadržao se sve do 2022. Potom je igrao za Fatih Karahumruk od 2022. do 2023, odakle je stigao u Novi Pazar.

