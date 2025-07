Đorđe Ivanović uhvatio za uvo Partizanovog klinca (VIDEO)

Sukob igrača Partizana i AEK-a iz Larnake obeležio je srpski fudbaler Đorđe Ivanović koji je uhvatio za uho mladog levog beka crno-belih, Stefana Petrovića.

Fudbalski klub Partizan eliminisan je iz kvalifikacija za Ligu Evrope, jer je kiparski AEK iz Larnake bolje izvodio penale u Humskoj, a meč u Beogradu obilježili su i incidenti na kraju susreta. Kada je već bilo jasno da je AEK eliminisao Partizan, na terenu je nastala gužva zbog koje su podijeljena čak četiri crvena kartona.

Među isključenim fudbalerima je i Đorđe Ivanović, fudbaler kiparskog tima koji je svojevremeno nosio crno-bijeli dres. On je, reklo bi se po snimku, bio jedan od najzapaženijih u sukobima koji su se odigravali u kaznenom prostoru ispred južne tribine. U prvoj izjavi poslije meča golman Partizana Marko Milošević optužio ga je da je jednog od mladih fudbalera uhvatio za uvo, što snimak i potvrđuje!

Ivanović je prvo imao kratku raspravu sa Vanjom Dragojevićem, koji se ubrzo udaljio, a zatim se na istom mjestu pojavio mladi lijevi bek Stefan Petrović. Momak koji je za ovu sezonu prekomandovan iz omladinskog tima počeo je da se objašnjava sa Ivanovićem, koji ga je u jednom trenutku uhvatio za uho i tako izazvao reakciju iskusnog golmana Miloševića. Pogledajte cijeli incident na kraju meča u Humskoj:

Šta je Milošević rekao o sukobu?

Golman Partizana Marko Milošević oglasio se odmah poslije meča u Humskoj i tom prilikom da svoje viđenje situacije. "Na kraju sam dobio crveni karton i Vanja i ja. Bukvalno ne znam zašto mi je čovjek dao crveni karton, razdvajao sam igrače, ali šta da radimo", rekao je iskusni čuvar mreže.

Govorio je i o nesportskom potezu nekadašnjeg fudbalera Partizana. "Mislim da je Ivanović nekog od igrača vukao za uvo, ja sam htio da ih razdvojim i dobio sam crveni karton. Mislim sad je gotovo, sad je kasno. Jako mi je žao jer mislim da su ovi mladi momci ostavili srce na terenu danas. Mislim da smo zaslužili da poslije svega prođemo dalje", dodao je Milošević.

Šta je Ivanović rekao o sukobu?

Nekadašnji fudbaler Spartaka, Partizana i Čukaričkog nije demantovao kontakt sa Stefanom Petrovićem na kraju revanš meča prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Zapravo, pojasnio je samo da nije bilo snage, odnosno da nije želio da započne tuču sa mladim fudbalerom Partizana ili golmanom Miloševićem.

"Ne bih da pričam 'vruće glave', pa da se kajem. To što je rekao Milošević je istina u smislu da nije bilo intenziteta. On je mene uhvatio za ruke prije toga, nisam to dozvolio. Nisam htio da se bijem. Možda su oni htjeli da skrenu pažnju sa poraza, pa su napravili frku, posebno golman... Nije da sam nešto uradio, nije bilo potrebno. Kao neka tužibaba. Neka, to je njegovo. Nema potrebe da se pravi saga oko svega ovoga. Igrao sam dvije i po godine ovdje, grobar sam, navijač Partizana. Gledam sebe i svoju porodicu, kada god budem igrao protiv Partizana igraću najbolje što mogu", rekao je Ivanović.

Ivanović je dvije sezone proveo u Partizanu, ali to ne znači da ima posebne emocije kad igra protiv crno-bijelih. "Ispada da protiv Partizana uvijek odigram vrhunski, tako je bilo u Srbiji kada sam igrao u Čukaričkom. Onda dođu i kažu da igram dobro samo protiv Partizana. Šta treba da uradim? Da podignem ručnu? Ti koji skandiraju i pričaju bi isto uradili. Ne interesuje me da podilazim navijačima, da ljubim grb. Kada sam bio tu, ginuo sam za taj klub, za bilo koji klub, kod mene nema razlike. Navijam za Partizan, ali mi je isto bilo u Čukaričkom i Spartaku. Mene klub plaća da dajem sve od sebe i tako će uvijek da bude", zaključio je ofanzivac AEK-a iz Larnake.

Ko je dobio crveni karton na meču Partizan - AEK?

Pored pomenutih Marka Miloševića i Đorđa Ivanovića, na meču u Humskoj isključena su još trojica. U redovima Partizana to su zamjenik kapitena Vanja Dragojević, dok je u taboru Kiprana isključen strijelac posljednjeg gola sa bijele tačke - defanzivac Džeremi Gnali. Prije svega toga, crveni karton dobio je i pomoćni trener kiparskog tima Injigo Idiakez.

Izostanak Marka Miloševića i Vanje Dragojevića biće ogroman problem za Partizan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Protivnik će biti Oleksandrija iz Ukrajine, jedan meč će se igrati u Humskoj, a jedan u Poljskoj gdje su Ukrajinci izabrali da budu domaćini zbog ratnog stanja u svojoj državi.

