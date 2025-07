"Hoću da promijenim ono što misle o meni": Rodrigao pamti Partizan i otkriva nam ko ga je iznenadio u Zvezdi

Rodrigao je u intervjuu pričao o dolasku u Crvenu zvezdu, promašenom penalu protiv Partizana, Aleksandru Kataiju, mogućem igranju u Ligi šampiona i svemu što mu je pomoglo da odluči da dođena Marakanu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda napravila je štoperski tandem za evropski uspjeh i dovela Miloša Veljkovića (29) i Rodrigaa (29) i njima dvojici biće povjerena odbrana srpskog šampiona u narednom periodu. Brazilski defanzivac stiže iz redova Zenita iz Sankt Peterburga i uvjeren je da može da ostavi dubok trag na Marakani i da ispravi neka loša sjećanja koja ima iz Beograda kada je tužan napustio grad. Sada je u nekoj drugoj ulozi.

"Utisci su veoma dobri, svi su me prihvatili dobro i saigrači i navijači i stručni štab. Lijep je grad, veoma mi se sviđa", počeo je Rodrigao razgovor za MONDO koji je obavljen uz pomoć prevodioca koji je sa portugalskog prevodio njegove odgovore.

Otkrio nam je i da je prije dolaska na "Marakanu" kontaktirao nekoliko igrača da se raspita o svemu.

"Pitao sam Bruna Duartea i još nekoliko igrača koji su bili sa mnom u Zenitu poput Strahinje Erakovića i Vanje Drkušića. Svi su rekli da je klub odličan, struktura, da su navijači sjajni."

Šta donosi Zvezdi i zašto je došao?

Rodrigao je rođen u Braziliji, igrao je za nekoliko klubova u domovini, pa je došao u Žil Vicente, a onda u Soči, Zenit i sada u Zvezdu. Objasnio je i šta može da se očekuje od njega.

"Rekao bih da donosim iskustvo i sve što sam prošao u karijeri i ono dobra i loša iskustva, iz svega toga sam učio i izvlačio pouke. Imam 29 godina, tu sam da uvijek dam najbolje i da učim iz grešaka i da ponavljam samo ona dobra iskustva koja imam".

Jedan od faktora za dolazak u Zvezdu svakako je mogućnost igranja u Ligi šampiona.

"Za mene je to veoma važno, to je najjače takmičenje. Ponosan sam i srećan što imam šansu da igram u tom takmičenju. Imamo sve što je potrebno da bismo ostvarili taj cilj. Znamo šta možemo i pokušaćemo da doguramo što dalje. Zašto sam došao u Zvezdu? Ovo je veliki klub, bilo mi je veoma važno to što su pokazali da me veoma žele. Kada sam vidio da me klub toliko želi, to mi je pomoglo da odlučim, pokazalo mi je to da mi vjeruju."

"Pamtim meč protiv Partizana, hoću to da promijenim"

Posljednji put kada je Rodrigao bio u Beogradu je bilo 12. avgusta 2021. godine kada je sa Sočijem igrao protiv Partizana u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija. Tada je promašio jedanaesterac u penal seriji što je značilo da crno-bijeli idu dalje. Pitali smo ga da li mu je to motiv više i želja za revanšom?

"Ne bih rekao baš za revanš. Da, sada sam još više motivisan da igram još bolje i da promijenim utisak koji su navijači dobili o meni protiv Partizana, želim to da promijenim. Želim da pobjeđujemo, da bilježimo dobre rezultate i da bude drugačije", izgovorio je Rodrigao koji se prvo nasmijao čim je čuo da se spominje Soči, bilo mu je jasno na šta će se odnositi pitanje.

Zna dobro koliko je u Srbiji važan derbi i koliko pažnje privlače mečevi sa Partizanom.

"Želim da pokažem klubu da mogu da mi vjeruju, naravno da znam koliko je taj meč važan i za navijače. Mogu da kažem da ćemo dati sve od sebe da pobjeđujemo u tom meču, naravno da me takve stvari motivišu još više, to me motiviše na 150 odsto."

Ko ga je iznenadio u Zvezdi?

Za kraj razgovora pitali smo brazilskog defanzivca i da li postoji neko ko ga je iznenadio na treninzima u Crvenoj zvezdi. Iz prve je izgovorio ime zvezdinog "mađioničara" Aleksandra Kataija.

"Imamo dosta veoma kvalitetnih fudbalera u timu, imamo i iskusnije igrače i one mlade koji su puni potencijala. Katai je igrač koji je tehnički nadaren, briljantan je sa loptom u nogama i rekao bih da me je on iznenadio najviše", zaključio je Rodrigao.