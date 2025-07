Ko su potencijalni rivali Crvene zvezde u trećem kolu Lige šampiona?

Crvena zvezda je saznala potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona - to je pobjednik dvomeča Leha i Breidablika.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je dobila potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukoliko šampion Srbije savlada predstavnika Gibraltara Linkoln Red Imps sastaće se u dvomeču sa pobjednikom iz duela Leha iz Poznanja i Breidablika.

Mečevi trećeg kola igraju se 5. ili 6. avgusta, a revanši su na programu 12. i 13. Prvi meč će biti na programu u gostima, a onda će se meč preseliti u Beograd. A ko su zapravo potencijalni rivali Crvene zvezde?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Breidablik je klub iz Kopavogura, mesta od 40.000 stanovnika na dalekom Islandu. Postoje od 1950. godine, a tek nedavno su postali sila u domaćem fudbalu. Prvi trofej im je kup iz 2009. godine, godinu dana kasnije su osvojili prvu titulu, a od tada imaju još dvije titule i tri Liga kupa.

U prvom kolu kvalifikacija savladali su Egnatiju iz Albanije 5:1, a zlatna godina u Evropi im je 2024. kada su igrali grupnu fazu Lige konferencije, mada su tu ostali bez bodova. Za klub igraju isključivo domaći igrači uz Danca Tobijasa Tomsena.

Šta ako se ode u Poljsku?

Izvor: EPA/Jakub Kaczmarczyk

Leh je ljubiteljima fudbala iz Srbije mnogo poznatiji rival. Najveći domet kluba je to što su "proizveli" Roberta Levandovskog koji je upravo za dvije sezone kod njih eksplodirao. Tada je mogao i u Crvenu zvezdu, ali je na kraju završio u Borusiji, Bajernu i sada je u Barseloni.

Klub je prvo zlano doba imao osamdesetih i početkom devedesetih, a onda su od 2010. godine do sada uzeli četiri titule u vrlo neizvjesnom poljskom prvenstvu. Dva puta su stizali do šesnaestine finala Lige šampiona, a u Ligi konferencija su u sezoni 2022/23 došli do četvrfinala.

Iako je mnogo domaćih igrača poput kapitena Radoslava Muravskog u timu, glavnu riječ vode stranci. Tu su čak četiri Šveđanina, Hrvat Antonio Milić, Portugalci Sousa, Pereira i Mutinjo, Kenijac Ouma, jedan Islanđanin, jedan Norvežanin, Ali Golizadeh iz Irana i najveće pojačanje ovog prelaznog roka 23-godišnji Pablo Rodrigez koji je ponikao u omladinskoj školi Real Madrida.

