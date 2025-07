"Moram da izjavim nešto": Marko Arnautović progovorio o situaciji koja ga proganja

Marko Arnautović stigao u Zvezdu, pa poslao poruku svima u Italiji.

Izvor: Zvezda TV/Youtube/Printscreen

Marko Arnautović konačno je ispunio dugogodišnju želju navijača Crvene zvezde. On je potpisao dvogodišnji ugovor sa srpskim šampionom, a sada je otkrio kako su tekli pregovori. Naravno, nije samo Zvezda bila zainteresovana za angažman nekadašnjeg asa Intera, Vest Hema i Bolonje.

On se tokom gostovana na "Zvezda TV" podsjetio promašaja iz posljednjeg kola Serije A protiv Lacija kada je mogao da donese titulu Interu. Kaže da taj gol ne bi ništa promijenio.

"Moram da izjavim nešto, za tu šansu protiv Lacija u posljednjem kolu. I da je bio gol, bio bi poništen gol jer sam napravio faul. Ali onda poslije sezone, kada sam otišao na odmor, bili su - rekao mi je brat - da je bilo ko zna koliko ponuda. Nisam hio o tome da pričam. Bila je duga sezona i na kraju kada sam bio sad u Milanu zvao me je brat i rekao mi je da je zvao Zvezdan Terzić. Ja sam mu rekao okej, hajde da popričamo. Za sat vremena je to bilo gotovo. Već prije toga sam rekao da sam za. I to je išlo, tri sata kasnije mi je brat rekao da letim u Beograd u ponedjeljak", otkrio je Marko kako se sve brzo odigralo.

Nije mu bilo nimalo lako kada je prošle sezone morao da igra protiv Zvezde u Ligi šampiona - i desilo se, dao je gol voljenom klubu, ali ga nije proslavio, po obećanju koje dao treneru Inzagiju.

"Pitao me je Inzagi šta ćeš raditi ako daš gol, odgovorio sam da neću ništa da uradim i da se neću radovati kao inače kada postignem gol, ali bilo mi je drago da sam igrao protiv Zvezde. Svi su bili tu, popričao sam i sa igračima, stručnim štabom. Bog je rekao ako možeš da daš jedan protiv, sad ćeš da daješ za Zvezdu", rekao je Arnautović.