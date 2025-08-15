Ovo je najgori intervju u istoriji fudbala: Cijeli svijet mu se smije zbog ovih 47 sekundi

Fudbaler Hal sitija dao je, po mnogima, jedan od najgorih intervjua svih vremena. Za samo 47 sekundi uspio je 21 put da ponovi iste riječi...

Postoje neki sportisti kojima ne ide pričanje u javnosti, pa je tako jedan fudbaler dao vjerovatno i najgori intervju svih vremena. Stao je Kodi Drameh pred kamere poslije poraza Hal Sitija i uspio da učini nemoguće. Da u izjavi koja traje 47 sekundi ponovi iste tri riječi čak 21 put. Za Ginisa...

Vreksam je izbacio Hal poslije boljeg izvođenja penala u EFL Kupu. Poslije tog susreta je defanzivac gostiju Drameh dao intervju za klupski sajt i to je privuklo veliku pažnju. Zbog čega? Zbog tri riječi - "znate na šta mislim". Milioni ljudi su vidjeli taj snimak i izreka je već sada postala viralna. Stao je u odbranu saigrača Džoela Ndale koji je jedini promašio penal u penal seriji.

"Rekli smo mu, znate na šta mislim, da ne brine kada je promašio penal, znate na šta mislim. Svi mi smo mu prišli kada je promašio, znate na šta mislim. Nažalost, znate na šta mislim, prišli smo mu tu, znate na šta mislim. Dešava se, penali su to, to je 50-50 šansa, znate na šta mislim. Ponekad pogodite, ponekad promašite, znate na šta mislim. Ali, nismo smjeli uopšte da dovedemo u sebe u tu poziciju, znate na šta mislim", pričao je Drameh.

Nije tu stao, nastavio je da priča o situaciji sa meča u kojoj je Hal vodio sa 3:1 do 90. minuta i onda je u nadoknadi Oli Palmer dao dva gola i odveo meč na penal seriju.

"Vodili smo sa 3:1, znate na šta mislim, trebalo je da uradimo mnogo bolji posao i da privedemo meč kraju. Nema to veze sa njegovim promašajem, znate na šta mislim, on ima samo 19 godina, znate na šta mislim. Mislim da mu je ovo bila tek druga utakmica, znate na šta mislim. Preuzeo je odgovornost da izvede penal u takvoj atmosferi, znate na šta mislim. Odigrao je dobar meč, dao je prvi gol, tako da sam srećan zbog njega, znate na šta mislim. Vidjeli ste kako je igrao, znate na šta mislim, od njega ćemo vidjeti velike stvari", zaključio je Drameh.