logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je najgori intervju u istoriji fudbala: Cijeli svijet mu se smije zbog ovih 47 sekundi

Ovo je najgori intervju u istoriji fudbala: Cijeli svijet mu se smije zbog ovih 47 sekundi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbaler Hal sitija dao je, po mnogima, jedan od najgorih intervjua svih vremena. Za samo 47 sekundi uspio je 21 put da ponovi iste riječi...

Kodi Drameh intervju Znate na šta mislim Izvor: Printscreen/X/Nate1904

Postoje neki sportisti kojima ne ide pričanje u javnosti, pa je tako jedan fudbaler dao vjerovatno i najgori intervju svih vremena. Stao je Kodi Drameh pred kamere poslije poraza Hal Sitija i uspio da učini nemoguće. Da u izjavi koja traje 47 sekundi ponovi iste tri riječi čak 21 put. Za Ginisa...

Vreksam je izbacio Hal poslije boljeg izvođenja penala u EFL Kupu. Poslije tog susreta je defanzivac gostiju Drameh dao intervju za klupski sajt i to je privuklo veliku pažnju. Zbog čega? Zbog tri riječi - "znate na šta mislim". Milioni ljudi su vidjeli taj snimak i izreka je već sada postala viralna. Stao je u odbranu saigrača Džoela Ndale koji je jedini promašio penal u penal seriji.

"Rekli smo mu, znate na šta mislim, da ne brine kada je promašio penal, znate na šta mislim. Svi mi smo mu prišli kada je promašio, znate na šta mislim. Nažalost, znate na šta mislim, prišli smo mu tu, znate na šta mislim. Dešava se, penali su to, to je 50-50 šansa, znate na šta mislim. Ponekad pogodite, ponekad promašite, znate na šta mislim. Ali, nismo smjeli uopšte da dovedemo u sebe u tu poziciju, znate na šta mislim", pričao je Drameh.

Nije tu stao, nastavio je da priča o situaciji sa meča u kojoj je Hal vodio sa 3:1 do 90. minuta i onda je u nadoknadi Oli Palmer dao dva gola i odveo meč na penal seriju.

"Vodili smo sa 3:1, znate na šta mislim, trebalo je da uradimo mnogo bolji posao i da privedemo meč kraju. Nema to veze sa njegovim promašajem, znate na šta mislim, on ima samo 19 godina, znate na šta mislim. Mislim da mu je ovo bila tek druga utakmica, znate na šta mislim. Preuzeo je odgovornost da izvede penal u takvoj atmosferi, znate na šta mislim. Odigrao je dobar meč, dao je prvi gol, tako da sam srećan zbog njega, znate na šta mislim. Vidjeli ste kako je igrao, znate na šta mislim, od njega ćemo vidjeti velike stvari", zaključio je Drameh.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbaleri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC