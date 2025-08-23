logo
Otjerali ga kad je imao 13 godina, danas ga platili 70.000.000 evra: Gotov najveći premijeligaški transfer

0

Ebereči Eze se vratio na mjesto na kome je sve počelo. U Arsenalu je zadužio "desetku" i predstavljen je pred meč sa Lidsom.

Ebereči Eze potpisao za Arsenal Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Vratio se kući Ebereči Eze! Reprezentativac Engleske rođen u Londonu počeo je da trenira fudbal u Arsenalu, a "tobdžije" su ga se odrekle kada je imao 13 godina. Redom su ga iz omladinske škole tjerali Fulam, Reding i Milvol, a sada je potisao ugovor i koštao 70.000.000 evra.

Sjajni ofanzivni vezista morao je da gradi karijeru okolnim putem, pa je tako 2016. potpisao ugovor sa Kvins Park Rendžersom koji ga je poslao na pozajmicu u Vikomb. Nakon povratka odatle odigrao je dvije sjajne sezone u Čempionšipu i kupio ga je Kristal Palas.

Na "Selhurstu" je bio toliko dobar da je dobio poziv reprezentacije, a osim toga je donio trofej FA kupa i Evropu u južni London. A sada je otišao u rekordnom transferu. Navodno je plaćen oko 70.000.000 era, a vidjećemo da li će Palas dovoditi zamjenu za njega ili će odlučiti da se osloni na Džesuruna Rak Sakija, Romana Esea i Odsona Eduarda koji su do sada uglavnom sjedili na klupi.

Navijači su oduševljeno pozdravili Ezea kada ga je klub predstavio. Nakon potpisivanja ugovora on je prošetao travom "Emirejtsa" u farmerkama i sa dresom sa brojem 10 na leđima.

Tagovi

fudbal Arsenal Ebereči Eze

