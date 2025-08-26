logo
Leotar doveo pojačanje: Iskusni veznjak stigao na Police

Leotar doveo pojačanje: Iskusni veznjak stigao na Police

Autor Haris Krhalić
0

Iskusni veznjak Petar Bojo potpisao je za Leotar.

petar bojo Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Dvadesetsedmogodišnji vezni fudbaler Petar Bojo zvanično je postao novi član Leotara, saopštio je klub jutros.

Ranije su mediji najavljivali da su pregovori u završnoj fazi, a sada je Bojo zvanično pristupio timu koji priprema respektabilnu ekipu za nastup u Prvoj ligi RS.

Bojo ima više od 150 nastupa u Premijer ligi BiH, a pored toga, igrao je i u inostranstvu, te nastupao za U21 reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

"Drago mi je što sam došao u Leotar. Klub ima tradiciju, navijače i ambiciju, i siguran sam da možemo napraviti dobru sezonu. Trudiću se da svojim iskustvom i igrom pomognem ekipi da ostvari ciljeve", poručio je Bojo.

Njegov posljednji klub bila je Tuzlanska Sloboda, a ranije je nosio dresove Širokog Brijega, češke Jihlave, Viteza, Mladosti DK, Željezničara, Zrinjskog, Igmana i makedonske Voske Sport.

