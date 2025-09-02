Mario Ćuže se vratio u Zrinjski!

Povratak u Mostar nakon sedam mjeseci.

Izvor: HŠK Zrinjski

Ofanzivac Zrinjskog Mario Ćuže krajem januara ove godine napustio je mostarski klub i pojačao je Gangvon, a sada se iz Južne Koreje vratio u Mostar.

Potvrdili su to „plemići“ na društvenim mrežama, pa se tako Ćuže vraća nakon sedam mjeseci, a u dresu s lentom igraće do kraja sezone kao posuđeni igrač Gangvona.

Ćuže je osim u mostarskom klubu tokom karijere branio boje zagrebačkog Dinama, Istre 1961, Lokomotive Zagreb i ukrajinskog Dnjepra.

"Mario, dobro došao natrag! Neka i ova sezona bude jednako uspješna kao i prethodne", poručili su mu iz Zrinjskog.

Ćuže je za Zrinjski odigrao 116 utakmica, postigao 31 pogodak čemu je dodao i 21 asistenciju. Za južnokorejski klub odigrao je samo tri utakmice.