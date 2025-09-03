logo
Piksi ga precrtao i Stefan Mitrović je znao šta to znači: Odmah je pobjegao iz Verone

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Stefan Mitrović ide iz Italije u Belgiju, zvanično je potvrđeno.

Stefan Mitrović napustio Veronu Izvor: MN PRESS

Povremeni srpski reprezentativac Stefan Mitrović nije dobio poziv za mečeve "orlova" protiv Letonije (6. septembar) i Engleske (9. septembar) i to je bio dovoljan signal da promijeni klub. Iako je Piksi često pozivao Mitrovića i dok nije imao naročito veliku i zapaženu ulogu u klubu, ovoga puta ga je izostavio i time mu stavio do znanja da mora da ode iz Verone.

Tako je Stefan Mitrović na kraju završio u Holandiji, gdje ga je pozajmio Ekselsior iz Roterdama, zvanično je potvrđeno. U pitanju je član prvog ranga holandskog fudbala u kome bi Mitrović, ako ništa, imati dovoljnu minutažu da se dokaže.

Izvor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Inače zanimljivo je da je Mitrović pregovarao sa Šalroom, međutim propao je povratak u Belgiju, ali će se oprobati u obližnjoj Holandiji koja bi po karakteristikama mogla da mu leži. Naravno, ako brzo dođe do forme jer se treneru Rubenu den Uilu žuri da popravi situaciju.

"Dočekujemo srpskog reprezentativca kao posljednji ofanzivni dio slagalice koji je nedostajao u našem timu. On donosi brzinu i dubinu bez lopte, a ima i dobar dribling. Sa svojom agresivnošću i željom savršeno se uklapa u našu timsku filozofiju", rečeno je iz kluba dok je sam Stefan Mitrović izrazio želju da se što prije uklopi u zamisli novog trenera kod koga vjeruje da će imati više šansi da igra nego u Veronu.

"Ovo mi djeluje sjajan klub, s mladim igračima koji su, baš kao i ja, gladni dokazivanja. Želim da upotrijebim svoju brzinu i kvalitete u igri jedan na jedan kako bih ojačao tim. Očekivanja su jasna - pobijediti u što više utakmica, osigurati pozitivnu atmosferu unutar ekipe i naravno, ostati u Erediviziji. To je cilj", naglasio je on.

Stefan Mitrović (23) je odrastao u Kanadi, a preko Radničkog iz Niša došao je do Crvene zvezde. Iz nje je otišao u januaru 2024. godine u Veronu za 1,3 miliona evra, a pošto se nije naigrao u Italiji otišao je u Leuven, pa sad Ekselsior.

