logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko kaže da je srpski fudbal dosadan? Spektakularan gol Mićića, ovo se ne brani

Ko kaže da je srpski fudbal dosadan? Spektakularan gol Mićića, ovo se ne brani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbaler Javora Lazar Mićić evro-golom podebljao pobjedu Ivanjičana.

Fudbaler Javora Lazar Mićić postigao evro-gol Izvor: superligasrbije_official /X/Printscreen

Fudbaleri Javora iz Ivanjice savladali su IMT na domaćem terenu rezultatom 2:0, u okviru 8. kola Superlige Srbije, što im je prva pobjeda od povratka u elitni rang srpskog fudbala. Posebno je efektan bio drugi gol domaćina koji je bio remek-djelo Lazara Mićića

Bila je to solo akcija Mićića koji je raspalio po lopti sa oko 20-ak metara i poslao neodbranjiv udarac u mrežu golmana Braća. Lopta je završila tik ispod prečke i biće ovo pogodak koji definitivno konkuriše za najbolji u tek započetoj sezoni. Sve se odigralo u 85. minutu, dok je prvo vođstvo Ivanjičanima donio Bajere na asistenciju Petrovića u 70. minutu.

Za nama je nekoliko izuzetno zanimljivih mečeva, pošto je u subotu viđen još jedan gol koji može u konkurenciju "evro-golova". Štoper Radničkog iz Kragujevca Slobodan Simović je takođe postigao spektakularan pogodak koji je bio vrijedan tri boda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Javor Ivanjica IMT

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC