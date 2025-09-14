Ko kaže da je srpski fudbal dosadan? Spektakularan gol Mićića, ovo se ne brani

Fudbaler Javora Lazar Mićić evro-golom podebljao pobjedu Ivanjičana.

Izvor: superligasrbije_official /X/Printscreen

Fudbaleri Javora iz Ivanjice savladali su IMT na domaćem terenu rezultatom 2:0, u okviru 8. kola Superlige Srbije, što im je prva pobjeda od povratka u elitni rang srpskog fudbala. Posebno je efektan bio drugi gol domaćina koji je bio remek-djelo Lazara Mićića.

Bila je to solo akcija Mićića koji je raspalio po lopti sa oko 20-ak metara i poslao neodbranjiv udarac u mrežu golmana Braća. Lopta je završila tik ispod prečke i biće ovo pogodak koji definitivno konkuriše za najbolji u tek započetoj sezoni. Sve se odigralo u 85. minutu, dok je prvo vođstvo Ivanjičanima donio Bajere na asistenciju Petrovića u 70. minutu.

Za nama je nekoliko izuzetno zanimljivih mečeva, pošto je u subotu viđen još jedan gol koji može u konkurenciju "evro-golova". Štoper Radničkog iz Kragujevca Slobodan Simović je takođe postigao spektakularan pogodak koji je bio vrijedan tri boda.