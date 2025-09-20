logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda otkrila u kakvom je stanju Boško Đurovski: Legendarni fudbaler kolabirao na komemoraciji

Zvezda otkrila u kakvom je stanju Boško Đurovski: Legendarni fudbaler kolabirao na komemoraciji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dok je držao govor na komemoraciji Dejanu Milovanoviću, Boško Đurovski je kolabirao, legendarni fudbaler Crvene zvezde i predsjednik njene veteranske sekcije.

Crvena zvezda oglasila se o stanju Boška Đurovskog Izvor: Printscreen/X/FK Crvena zvezda

Fudbalski klub Crvena zvezda organizovao je komemoraciju Dejanu Milovanoviću, legendarnom fudbaleru i kapitenu kluba. Od Dekse su se oprostili članovi porodice, bivši saigrači, prijatelji iz fudbalskog svijeta, rivali na terenu... Među onima koji su držali govore bili su Svetozar Mijailović, Miloš "Čava" Dimitrijević i Boško Đurovski, koji se onesvijestio na kraju izlaganja.

Brzom reakcijom prisutnih legendarnom Bošku Đurovskom ukazana je pomoć, a Crvena zvezda se nekoliko sati kasnije oglasila saopštenjem o njegovom zdravstvenim stanju. Bivši fudbaler crveno-bijelih hospitalizovan je na Dedinju, gdje će biti urađeni svi neophodni testovi.

"Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svijest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje', gdje je podvrgnut detaljnim pregledima.

Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić. 'Boško se osjeća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja', izjavio je prof. dr Milovan Bojić.

Boško će u narednom periodu biti podvrgnut svim daljim neophodnim pregledima, kako bi ljekari bili potpuno sigurni da je sve u najboljem redu. FK Crvena zvezda našem Bošku želi brz oporavak i da se uskoro ponovo vidimo na Marakani", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

Ko je bio na komemoraciji?

Na stadionu Crvene zvezde, komemoraciji Dejanu Milovanoviću prisustvovali su brojni fudbalski asovi. Bio je tu njegov rođak Branislav Ivanović koji se ne pojavljuje često u javnosti, zatim veliki rival i saigrač Milan Smiljanić, pa bivši reprezentativac Crne Gore Dejan Damjanović, brazilski defanzivac Fabio Silva...

Od Dejana Milovanovića na stadionu Zvezde su se oprostili njegovi saigrači iz crveno-bijelih dana. Bili su tu Dušan Basta, Dušan Anđelković, Nikola Žigić, Nikola Lazetić, Nenad Milijaš, Dragan Bogavac, Radovan Krivokapić i mnogi drugi. Takođe, komemoraciji su prisustvovali Vladan Milojević i njegovi pomoćnici Nikola Mikić i Zoran Rendulić. Kada je riječ o Zvezdinim legendama, prvi među njima bio je predsjednik FSS Dragan Džajić, a zatim Zoran Filipović, Kule Aćimović...

Delegaciju je poslao i OFK Beograd, pošto su pored Sima Krunića i Dušana Đokića komemoraciji prisustvovali fudbaleri - Marko Gobeljić, Stefan Šćepović i kapiten Saša Marković. Takođe, na komemoraciji su bili članovi veteranske sekcije Zvezdare, za koju je Dejan Milovanović odigrao posljednji meč u karijeri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boško Đurovski FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC