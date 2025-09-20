Zvezda otkrila u kakvom je stanju Boško Đurovski: Legendarni fudbaler kolabirao na komemoraciji

Dok je držao govor na komemoraciji Dejanu Milovanoviću, Boško Đurovski je kolabirao, legendarni fudbaler Crvene zvezde i predsjednik njene veteranske sekcije.

Fudbalski klub Crvena zvezda organizovao je komemoraciju Dejanu Milovanoviću, legendarnom fudbaleru i kapitenu kluba. Od Dekse su se oprostili članovi porodice, bivši saigrači, prijatelji iz fudbalskog svijeta, rivali na terenu... Među onima koji su držali govore bili su Svetozar Mijailović, Miloš "Čava" Dimitrijević i Boško Đurovski, koji se onesvijestio na kraju izlaganja.

Brzom reakcijom prisutnih legendarnom Bošku Đurovskom ukazana je pomoć, a Crvena zvezda se nekoliko sati kasnije oglasila saopštenjem o njegovom zdravstvenim stanju. Bivši fudbaler crveno-bijelih hospitalizovan je na Dedinju, gdje će biti urađeni svi neophodni testovi.

"Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svijest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje', gdje je podvrgnut detaljnim pregledima.

Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić. 'Boško se osjeća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja', izjavio je prof. dr Milovan Bojić.

Boško će u narednom periodu biti podvrgnut svim daljim neophodnim pregledima, kako bi ljekari bili potpuno sigurni da je sve u najboljem redu. FK Crvena zvezda našem Bošku želi brz oporavak i da se uskoro ponovo vidimo na Marakani", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

Na komemoraciji za Dejana Milovanovića Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“,…pic.twitter.com/wHkdkvOt9E — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)September 20, 2025

Ko je bio na komemoraciji?

Na stadionu Crvene zvezde, komemoraciji Dejanu Milovanoviću prisustvovali su brojni fudbalski asovi. Bio je tu njegov rođak Branislav Ivanović koji se ne pojavljuje često u javnosti, zatim veliki rival i saigrač Milan Smiljanić, pa bivši reprezentativac Crne Gore Dejan Damjanović, brazilski defanzivac Fabio Silva...

Od Dejana Milovanovića na stadionu Zvezde su se oprostili njegovi saigrači iz crveno-bijelih dana. Bili su tu Dušan Basta, Dušan Anđelković, Nikola Žigić, Nikola Lazetić, Nenad Milijaš, Dragan Bogavac, Radovan Krivokapić i mnogi drugi. Takođe, komemoraciji su prisustvovali Vladan Milojević i njegovi pomoćnici Nikola Mikić i Zoran Rendulić. Kada je riječ o Zvezdinim legendama, prvi među njima bio je predsjednik FSS Dragan Džajić, a zatim Zoran Filipović, Kule Aćimović...

Delegaciju je poslao i OFK Beograd, pošto su pored Sima Krunića i Dušana Đokića komemoraciji prisustvovali fudbaleri - Marko Gobeljić, Stefan Šćepović i kapiten Saša Marković. Takođe, na komemoraciji su bili članovi veteranske sekcije Zvezdare, za koju je Dejan Milovanović odigrao posljednji meč u karijeri.