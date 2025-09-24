"Istina je da nije bio samo jedan razlog": Miloš otkrio zašto su ga izbacili iz svlačionice, kamere sve snimile

Miloš Ninković izbačen je iz svlačionice Sidneja kao da je navijač, a konačno je otkrio prave razloge svega toga. O toj situaciji priča se i dalje...

Sportski i fer-plej potezi se ponekad ne isplate, naučio je to Miloš Ninković na teži način. Nekadašnji igrač Crvene zvezde doživio je veliku neprijatnost dok je igrao u Australiji. Nosio je dres Sidnej Vonderersa i poslije poraza u gradskom derbiju od Sidneja je ušao da čestita rivalima na pobjedi. Ali, onda je nastao potpuni haos.

Svi igrači prihvatili su to normalno, zahvalili su se na čestitkama, a onda je tadašnji trener ekipe Stiv Korika poludio. Pobjesnio je što je Miloš ušao u svlačionicu i izbacio ga je. Zvao je i redare koji su tu bili i koji su ga izbacili kao da je u pitanju navijač koji je uletio, a ne fudbaler koji je samo došao da čestita bivšim saigračima. Ninković je igrao baš za Sidnej prije nego što je prešao u Vondererse i radio je baš sa tim trenerom nekoliko godina...

"Kada sam bio mlađi treneri i roditelji su me uvijek učili da budem fer i kada pobijedim i kada izgubim. Nekad se raduješ, nekada završiš meč sa porazom. Ne mislim da je to bilo loše za mene, mislim da je trener Sidneja bio taj koji je prikazao sebe u lošem svjetlu", rekao je Ninković o toj situaciji.

"Rekao mi je svašta i na terenu"

Ninković je objasnio i da je postojao problem između njega i trenera još tokom samog meča i da se to nastavilo poslije toga u svlačionici.

"Njega znam dugo godina i nikada nije uradio ništa slično. Rekao mi je neke loše stvari i dok sam bio na tereni. Došao sam u svlačionicu i čestitao igračima, jer nisam imao priliku da uradim to posijle utakmice. Onda sam popričao sa njim lice u lice. Niko to ne zna, vjerovatno misle da sam to učinio sa jednim razlogom, ali sam htio i da vidim da li je čovjek koji smije da mi kaže u lice ono što mi je rekao na terenu", ispričao je Ninković koji nije mogao da vjeruje šta je uradio čovjek sa kojim je toliko dugo sarađivao baš u Sidneju.