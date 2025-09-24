logo
Evo kolike su šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope: Softver računao i donio dobre vijesti

Evo kolike su šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope: Softver računao i donio dobre vijesti

0

Crvena zvezda će igrati osam mečeva u ligaškom dijelu Lige Evrope, a ako bude među prva 24 tima čeka je još utakmica u nokaut fazi.

Šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda avanturu u Ligi Evrope počinje utakmicom protiv Seltika, a ovaj meč mogao bi da bude izuzetno značajan za čitavu sezone jer nakon njega slijedi niz teških mečeva. Zvezda će gostovati Portu, dočekati Lil i gostovati Brati u naredne tri runde, a to su joj i najteži rivali u ovoj sezoni. Ipak, softver kaže da bi Zvezda mogla da osvoji drugo po snazi takmičenje pod okriljem UEFA.

Naravno, Zvezda u ovom trenutku nije među najvećim favoritima za osvajanje Lige Evrope, ali dobro je znati da šanse postoje. Kada je riječ o plasmanu crveno-bijelih u samu završnicu takmičenja, nisu tako male - zapravo je sasvim očekivano da srpski predstavnik stigne do nokaut faze.

Specijalizovana platforma "Opta" lansirala je veoma značajne podatke. Po njihovim kalkulacijama, Crvena zvezda ima 1,7 odsto šansi da osvoji Ligu Evrope, 4,1 odsto da se plasira u finale, a 9,9 odsto šansi da učestvuje u polufinalu. Veoma dobre šanse, čak 24,1 odsto, Zvezdi se daju kada je riječ o plasmanu u četvrtfinale.

Ako bismo plasman u četvrtfinale uzeli kao parametar, nema mnogo timova koji imaju veće šanse od Zvezde da se domognu te faze. Ubjedljivo najveće šanse daju se Aston Vili (73,1 odsto), a zatim slijede timovi poput Rome, Notingem Foresta, Lila, Olimpika iz Liona, Bolonje, Porta, Fejnorda, Štutgarta, Betisa i Seltika, pa onda još Fenerbahče i Frajburg.

Zanimljivo je da Crvena zvezda, Fenerbahče i Frajburg (1,7 odsto) imaju iste šanse da osvoje Ligu Evrope ove sezone. Nešto slabiji je Dinamo iz Zagreba (0,8 odsto), kojem se predviđa da će nakon osam mečeva u ligaškoj fazi biti manje uspješan od srpskog šampiona. Simulacija je rađena 10.000 puta, a ekipa Go Ahed Igls jedina je koja ni u jednom scenariju nije osvojila trofej.

