Zastave sa precrtanim glavama na Marakani: Navijači Seltika u Beogradu teraju upravu

0

Škotski navijači u domu Zvezde iskazali veliki protest protiv uprave.

Navijači Seltika tjeraju čelnike kluba Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navijači Seltika donijeli su u Beograd zastave sa precrtanim likovima čelnika svog kluba, protiv kojih žestoko protestuju. Na dan utakmice Zvezda - Seltik, Bi-Bi-Si je objavio vijest da je klub pozvao predstavnike nekoliko grupa navijača na razgovor, ali da su ih svi odbili.

Navijači Seltika žele da odu predsjednik Piter Lovel, izvršni direktor Majkl Nikolson i finansijski direktor Kris Mekej. Postavili su im pitanja u vezi sa transferima, kao i u vezi sa bezbjednošću navijača i obezbjeđivanjem martovskog derbija protiv Rendžersa, kada je od 90 navijača bilo traženo da navedu svoja imena i boravište da bi ušli na stadion.

Ekipa menadžera Brendona Rodžersa ovog leta je eliminisana iz kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Kairata, potom je odigrala 0:0 protiv Rendžersa, a zatim je pobijedila Kilmanrok i Patrik Tisl.

U tako napetom ambijentu, gostovanje Zvezdi ima povećan značaj za škotski tim.

