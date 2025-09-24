logo
Delije podigle koreografiju po pljusku: Skandirale ime pokojnog kapitena u evropskoj noći na Marakani

Delije podigle koreografiju po pljusku: Skandirale ime pokojnog kapitena u evropskoj noći na Marakani

0

Navijači Crvene zvezde imali su jasnu poruku na startu meča sa Seltikom u Ligi Evrope.

Navijači Crvene zvezde skandiranje Milovanoviću Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pred početak meča sa Seltikom u Ligi Evrope ceo stadion "Rajko Mitić" skandirao je jedno ime. Naravno skandiralo se nedavno tragično preminulom kapitenu kluba Dejanu Milovanoviću, a zatim su na samom startu meča "Delije" istakle koreografiju.

Preko kompletne sjeverne tribine vidjeli smo bijelim slovima na crvenoj podlozi ispisano "Zvezda", ispod čega je stajao natpis "Svijetla tačka srpskog sporta." Pogledajte kako je izgledala koreografija: 

Izvor: MN PRESS

Meč je počeo minutom ćutanja za Dejana Milovanovića, a odmahna startu vidjeli smo šanse za oba tima. Stadion nije bio popunjen do posljednjeg mjesta, ali je procjena da je oko 35.000 navijača Crvene zvezde došlo na meč.

Tu je i kontigent navijača Seltika koji su iz Škotske doputovali da isprate svoj tim na startu takmičenja u Evropi. Pogledajte kako su izgledali Škoti na tribinama "Marakane":

Pogledajte

00:20
Navijači Seltika
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Seltik Liga Evrope Delije

