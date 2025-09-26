Legendarni Hristo Stoičkov: "Ponosan sam što pripadam Balkanu, posebno volim ljude iz bivše Jugoslavije"

Hristo Stoičkov, legendarni bugarski fudbaler i dobitnik Zlatne lopte 1994. godine, iza sebe ima jednu od najsjajnijih karijera u evropskom i svjetskom fudbalu. Njegovi trofeji i individualna priznanja svrstavaju ga bez dileme među najuspješnije igrače svog vremena.

Bugarin je na Simposaru 2025 s velikim poštovanjem govorio o naslijeđu koje su ostavili sportisti iz regiona, naglasivši da su oduvijek bili primjer posvećenosti, talenta i ljudskosti.

"Naša regija (Balkan) je iznjedrila velike igrače, velike sportiste – i ne samo u fudbalu. Mi smo ljudi s ogromnom strašću, energijom, entuzijazmom. Imamo talenat i srce. I ponosan sam što pripadam ovoj regiji – posebno sam ponasan na vas iz bivše Jugoslavije. Takve ljude poštujem više od svega – i kao sportiste i kao ljude", rekao je Stoičkov, a to nimalo ni ne čudi s obzirom da mu je kum srpski pjevač Miroslav Ilić.

U nastavku, govorio je i o svojoj karijeri, ističući kao najvrijednije momente ne samo trofeje, već i podršku porodice – posebno supruge s kojom je u braku već skoro četiri decenije. Naveo je i ime svog najdražeg trenera, legendarnog Johana Krojfa, koji mu je, kako kaže, "pokazao da je tim ispred svega".

"Najvažnije lekcije nisam učio iz pobjeda, već od ljudi koje sam sretao. Treneri su me oblikovali kao čovjeka, ne samo kao igrača."

Kao ambasador razvoja fudbala u Svjetskoj fudbalskoj asocijacija (FIFA), istakao je da danas mnogo putuje i radi na programima koji povezuju djecu, sport i obrazovanje, te se zahvalio Bosni i Hercegovini na toploj dobrodošlici.

"Prvi put sam u Bosni i Hercegovini - nisam došao kao igrač ili trener, ali danas osjećam kao da jesam. Danas je dan koji neću zaboraviti", zaključio je Stoičkov.

Najvažniji uspjesi

Zlatna lopta (Ballon d’Or) – 1994, nakon što je predvodio Bugarsku do polufinala Svjetskog prvenstva u SAD-u

Zlatna kopačka SP 1994 – najbolji strijelac Mundijala sa šest golova

Evropska zlatna kopačka – 1990. godine, kao najbolji strijelac Evrope

Polufinale Svjetskog prvenstva 1994 – najveći uspjeh u istoriji bugarskog fudbala

Šampion Evrope sa ekipom Barselone 1992. i pet puta prvak Španije, dvostruki osvajač Kupa kralja, jednom Kupa pobjednika kupova i UEFA Superkupa.

Uvršten je u Top 100 najboljih fudbalera svih vremena od strane slavnog Pelea.

