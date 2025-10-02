logo
Veliki poraz Partizana na sudu u Lozani: Mora da plati 1.300.000 evra Patriku Andradeu!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Patrik Andrade nije ostavio naročito značajan trag u Partizanu, ali će zaslugom prethodne uprave dobro da se "opari".

CAS presudio Partizan mora da plati 1.3 miliona evra Andradeu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

FK Partizan je u velikim dugovima i novo rukovodstvo od prošle jeseni pokušava da sanira sve probleme koje postoje, ali to ide vrlo teško jer stalno izlaze "kosturi iz ormana". Tako je sada vezni fudbaler Patrik Andrade, na koga su već i navijači u Humskoj zaboravili, pobijedio Partizan na sudu i crno-bijeli mu duguju ozbiljan novac.

Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) doneo je odluku da je Partizan dužan Patriku Andradeu 1,3 miliona evra, prenosi "Mozzart Sport". Da stvar bude gora, taj novac hitno mora da plati jer slijedi UEFA monitoring koji je rigorozan.

Izvor: MN PRESS

Ukoliko bi UEFA pronašla takva potraživanja i dugove, Partizan bi mogao da dobije kaznu, čak i da bude izbačen iz Evrope, što naravno niko u Humskoj ne želi. Tako je neophodno što prije izmiriti obaveze prema fudbaleru sa Zelenortskih Ostrva, bez obzira što nije ostavio značajan trag u crno-bijelom dresu.

Andrade je igrao za Partizan u sezoni 2022/23 i pošto praktično nije dobio ništa od obećanog ugovorom odlučio je da tuži klub i na kraju je dobio zaostala dugovanja, dok je prethodno lijepo prošao i njegov agent (270 hiljada evra).

Podsjetimo, Andrade je u Partizan stigao iz Karabaga i odigrao je ukupno 26 utakmica na kojima je dao dva gola.

