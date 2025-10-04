logo
Bivši igrač Atletiko Madrida bježao od medvjeda: U naručju nosio ćerku, a onda se zaledio od straha

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bivši igrač Atletiko Madrida Anhel Korea bježao je od medvjeda, dok je u naručju nosio dijete.

Anhel Korea bježao od medvjeda Izvor: Screenshot

Anhel Korea (30) u naručju je nosio ćerku, baš kad je doživio neobično iskustvo. Ispred njih dvoje pojavio se medvjed, a bivši fudbaler Atletiko Madrida riješio je da se previše ne upušta u druženje sa životinjom, pa se polako udaljavao od nje. Sve to zabilježila je i kamera njegove supruge.

Nekada je nosio dres Atletiko Madrida, a sada živi u Meksiku gdje igra za "Tigres UANL". Nema sumnje da se tamošnji život razlikuje od Španije, a sada je i neobičan susret to potvrdio. Dok je fudbaler šetao sa ćerkom u naručju, njegova supruga uspjela je da zabilježi neobičan trenutak - susret sa medvjedom. Uz to, žena fudbalera napisala je: "Neko je došao da nas posjeti."

Snimak je brzo izazvao reakciju, na njemu se jasno vidi fudbaler koji se udaljava od medvjeda koji slobodno šeta ulicom. Životinja se mirno kretala, a Korea ju je dočekao sa osmijehom na licu. Vidi se da je fudbaler oduševljen zbog susreta, ali nije dozvolio da upadne u nevolju, pošto se sve vrijeme udaljavao od neočekivanog gosta.

Korea je u novom klubu odigrao 17 utakmica i upisao devet golova. Njegovu karijeru svakako je obilježio period u Atletiko Madridu za koji je igrao od 2014, pa sve do 2025. Prethodno je Argentinac igrao za San Lorenco. Korea je osvojio i Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Tagovi

medvjed fudbaleri

