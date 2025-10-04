Mnogi će ga htjeti na klupi – Željko Buvač napušta moskovski Dinamo?!

Nekadašnji asistent Jirgena Klopa uskoro bi mogao da bude slobodan, tvrde ruski mediji.

Izvor: YouTube/ FC Dynamo Moscow/Screenshot

Odlazak Dmitrija Gafina sa čela uprave moskovskog Dinama mogao bi donijeti još promjena, od kojih će jedna sigurno biti zanimljiva velikom broju klubova širom Evrope.

Dinamo iz Moksve mogao bi u narednim danima napustiti i Željko Buvač, koga je upravo Gafin doveo na poziciju sportskog direktora, piše ruski "Sport Ekspres".

Ukoliko se to desi nema sumnje da bi brojni klubovi širom Evrope željeli da vide na svojoj klupi Buvača, nekadašnju desnu klupu Jirgena Klopa.

Pitanje je, međutim, da li bi Buvač htio da se vrati trenerskom poslu, a upravo je to bilo sporno kada se za njega krajem 2023. godine interesovala Crvena zvezda, kada se govorilo o smjeni Baraka Bahara.

Šampion Srbije, kako se pisalo, tada je preko Marka Marina kontaktirao Buvača, ali je nekadašnji fudbaler banjalučkog Borca navodno rekao "ne" i poručio da ne želi da se vraća trenerskom poslu.

Iz ruskog kluba tada su potvrdili da je bilo kontakta sa Buvačem.

"Popričali smo sa Željkom Buvačem oko njegovog potencijalnog imenovanja za glavnog trenera Crvene zvezde. Informacija o tome da je on interesantan Zvezdi, ali i nekim drugim klubovima je tačna. Ali, uvjeravamo - Željko će ostati kod nas", rekao je tada upravo Gafin za rusku agenciju TASS.

Željko Buvač nakon igranja za Rudar Prijedor i Banjalučki Borac nosio je dres Rot-Vajs Erfurta i Majnca da bi karijeru završio u Nojkirheru, u kojem je započeo da se bavi trenerskim poslom.

Saradnju sa svojim nekadašnjim saigračem iz Majnca, započeo je 2001. godine upravo u ovom klubu, a potom mu bio pomoćnik u Borusiji Dortmund i Liverpulu.

Tokom aprila 2018. godine napustio je Liverpul, a od februara 2020. godine započeo je potpuno novi posao, kada ga je Gafin doveo za sportskog direktora Dinama.

Buvač je u međuvremenu 2013. formalno imenovan i za selektora reprezentacije Republike Srpske, ali ju nikada nije vodio, pošto su u međuvremenu propali svi pokušaji da ova selekcija odigra neki meč, prije svega najavljivani duel sa reprezentacijom Srbije.