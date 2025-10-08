Bio mrtav skoro tri minuta, a sada se vraća fudbalu i Premijer ligi

Nekadašnji fudbaler Lutona Tom Lokjer kolabirao je na meču Premijer lige, ali Velšanin ne odustaje od karijere nakon toga.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Velški fudbaler Tom Lokjer (30) kolabirao je na meču Premijer lige između njegovog Lutona i Bornmuta, u decembru 2023. godine. Tada je kapiten londonskog tima čak dva minuta i 41 sekundu bio mrtav, ali je brza intervencija ljekara uspjela da ga vrati u život - nakon čega je donijeta odluka da mu se ugradi defibrilator. Sada Tom, sa ugrađenim aparatom u tijelu, želi da nastavi karijeru.

Iako gotovo dvije godine nije odigrao takmičarski meč, a u međuvremenu mu je istekao ugovor sa Lutonom koji mu je pomogao prilikom oporavka, Lokjer nije odustao. Polako se vraćao treninzima, koristio je trening centar svog nekadašnjeg kluba i konsultovao se sa zaposlenima iz medicinskog tima oko svog oporavka. Čak je bilo u planu da igra za mladu ekipu Lutona i tako se vratio u ritam, ali je doživio povredu zbog koje nije mogao na teren.

Zbog povrede ligamenata koju je zaradio u međuvremenu Tom Lokjer je imao dvije operacije, ali čak ni one ga nisu udaljile od travnatog terena na koji je želio da se vrati još prošle godine. Štoper iz Velsa želi da se vrati, pa je sada oglasio da su mu doktori dali zeleno svjetlo i da je u aktivnoj potrazi za klubom u kojem bi mogao da dobije šansu.

Tokom karijere Lokjer je igrao za mlađe kategorije Kardifa, zatim za Bristol Rovers, Čarlton i Luton, a u drugom, trećem i četvrtom rangu engleskog fudbala nastupio je na preko 300 mečeva. Sa Lutonom je igrao Premijer ligu i upisao je 14 utakmica, jedan gol i jednu asistenciju, a ima i 16 nastupa za seniorsku selekciju Velsa.

Za sada nema informacija gdje bi Tom mogao da nastavi igračku karijeru, ali je jasno da on želi da nastavi putem koji je utabanao Kristijan Eriksen. Podsjećamo, danski fudbaler kolabirao je u dresu reprezentacije na Evropskom prvenstvu, a zatim se nakon oporavka vratio na najviši mogući nivo i obukao dres slavnog Mančester junajteda. Tomu Lokjeru vjerovatno je nedostižno tako nešto, ali će biti lijepo ponovo ga vidjeti na terenu jer se za to bori skoro dvije godine!

