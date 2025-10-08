Radnik gostuje slavnom klubu: Bijeljinci u subotu protiv višestrukog šampiona Mađarske!

Ekipa Radnika izaći će na megdan Honvedu u prijateljskoj utakmici, koja se igra prvog dana vikenda.

Izvor: Trenka Attila / Attila Trenka / Profimedia

Fudbaleri Radnika odlaze na oktobarsku pauzu u dobrom raspoloženju.

Igrači Duška Vraneševića su u desetom premijerligaškom kolu porazili ekipu Željezničara rezultatom 1:0 i tako nastavili niz dobrih rezultata na domaćem terenu. Još uvijek semberski premijerligaš nije osjetio gorčinu poraza pred svojom publikom. Ostvario je tri pobjede i dva remija, postigavši pritom šest, a ne primivši nijedan pogodak.

Prije nastavka prvenstva i prvog narednog ispita, protiv Sarajeva u Bijeljini, igrači Radnika otići će do Budimpešte. Odigraće, tokom predstojeće pauze, prijateljsku utakmicu sa Honvedom, a ovaj meč se igra u subotu (11. oktobar) sa početkom u 12.00 časova.

Honved se treću sezonu zaredom takmiči u drugoligaškom rangu i u ovom trenutku je prvoplasirani, uz 19 bodova iz prvih devet kola. Toliko ima i drugoplasirani Vašaš, uz slabiju gol-razliku.

U prošloj takmičarskoj godini Honved je bio tek osmi na tabeli, dok je sezonu ranije bio deveti, a u klubu vjeruju da je sada došlo vrijeme da se vrati u mađarsku elitu, gdje mu je po tradiciji i mjesto.

Honved je čak 14 puta bio prvak Mađarske, a posljednji put se to dogodilo 2017. godine. Takođe, osam puta je osvojio i Kup, a posljednji trofej u ovom takmičenju osvojio je u sezoni 2019-2020.

Prije 46 godina ovaj klub je stigao i do četvrtfinala Kupa UEFA, a 20 godina ranije osvojio je trofej Mitropa kupa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)