Iznenada preminuo trener Boke Juniors

Tragične vesti stižu iz Argentine gde je preminuo trener Boke Juniors.
Trener argentinske Boke Juniors, slavni Migel Anhel Ruso, preminuo je iznenada u 69. godini, potvrdio je njegov klub. Cijeli fudbalski svijet je u šoku pošto se do sada nije pričalo da je Ruso bolestan ili narušenog zdravlja, tako da je ovakva informacija ostavila navijače u čudu.
Ruso je jedan od najboljih argentinskih trenera u posljednje tri decenije i u junu se inače vratio na klupu Boke Juniors, po treći put u karijeri. Ideja je bila da je predvodi na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje se doduše Boka nije proslavila, a u Klausuri za sada "fino gura" i drži prvo mjesto. Prije tri dana Boka Juniors je pobijedila Njuels Old Bojs i sada su stigle tragične vijesti koje su potresle sve na "Bombonjeri".
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial)October 8, 2025
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…pic.twitter.com/czsB6lmNnq
Interesantno je da je Ruso u igračkim danima igrao samo za jedan klub - i to Estudijantes od 1975. do 1988. godine - dok je kao trener predvodio skoro sve najveće klubove u Južnoj Americi.
Počeo je u Lanusu, pa bio u Estudijantesu, Universidad de Čileu, a Boku je prvi put preuzeo 2007. godine i osvojio Kopa Libertadores. Sa ovom ekipom podigao je titulu prvaka Argentine u sezoni 2019/20 i biće upamćen kao stručnjak koga su i njegovi igrači obožavali.
Navijači Boke su inače već na ulicama počeli da pale svijeće za njega, a i igračima je teško pala ova vijest.
Miguel Ángel Russo. Sin más.pic.twitter.com/qpb2p5lYnT— JS (@juegosimple__)October 9, 2025
BONUS VIDEO:
(MONDO)