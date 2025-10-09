Iznenada preminuo trener Boke Juniors

Tragične vesti stižu iz Argentine gde je preminuo trener Boke Juniors.

Trener argentinske Boke Juniors, slavni Migel Anhel Ruso, preminuo je iznenada u 69. godini, potvrdio je njegov klub. Cijeli fudbalski svijet je u šoku pošto se do sada nije pričalo da je Ruso bolestan ili narušenog zdravlja, tako da je ovakva informacija ostavila navijače u čudu.

Ruso je jedan od najboljih argentinskih trenera u posljednje tri decenije i u junu se inače vratio na klupu Boke Juniors, po treći put u karijeri. Ideja je bila da je predvodi na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje se doduše Boka nije proslavila, a u Klausuri za sada "fino gura" i drži prvo mjesto. Prije tri dana Boka Juniors je pobijedila Njuels Old Bojs i sada su stigle tragične vijesti koje su potresle sve na "Bombonjeri".

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial)October 8, 2025



Interesantno je da je Ruso u igračkim danima igrao samo za jedan klub - i to Estudijantes od 1975. do 1988. godine - dok je kao trener predvodio skoro sve najveće klubove u Južnoj Americi.

Počeo je u Lanusu, pa bio u Estudijantesu, Universidad de Čileu, a Boku je prvi put preuzeo 2007. godine i osvojio Kopa Libertadores. Sa ovom ekipom podigao je titulu prvaka Argentine u sezoni 2019/20 i biće upamćen kao stručnjak koga su i njegovi igrači obožavali.

Navijači Boke su inače već na ulicama počeli da pale svijeće za njega, a i igračima je teško pala ova vijest.



