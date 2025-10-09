logo
Iznenada preminuo trener Boke Juniors

Autor Nebojša Šatara
Tragične vesti stižu iz Argentine gde je preminuo trener Boke Juniors.

preminuo trener boke juniors migel anhel ruso Izvor: YouTube/screenshot/Greek videos

Trener argentinske Boke Juniors, slavni Migel Anhel Ruso, preminuo je iznenada u 69. godini, potvrdio je njegov klub. Cijeli fudbalski svijet je u šoku pošto se do sada nije pričalo da je Ruso bolestan ili narušenog zdravlja, tako da je ovakva informacija ostavila navijače u čudu.

Ruso je jedan od najboljih argentinskih trenera u posljednje tri decenije i u junu se inače vratio na klupu Boke Juniors, po treći put u karijeri. Ideja je bila da je predvodi na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje se doduše Boka nije proslavila, a u Klausuri za sada "fino gura" i drži prvo mjesto. Prije tri dana Boka Juniors je pobijedila Njuels Old Bojs i sada su stigle tragične vijesti koje su potresle sve na "Bombonjeri".


Interesantno je da je Ruso u igračkim danima igrao samo za jedan klub - i to Estudijantes od 1975. do 1988. godine - dok je kao trener predvodio skoro sve najveće klubove u Južnoj Americi.

Počeo je u Lanusu, pa bio u Estudijantesu, Universidad de Čileu, a Boku je prvi put preuzeo 2007. godine i osvojio Kopa Libertadores. Sa ovom ekipom podigao je titulu prvaka Argentine u sezoni 2019/20 i biće upamćen kao stručnjak koga su i njegovi igrači obožavali.

Navijači Boke su inače već na ulicama počeli da pale svijeće za njega, a i igračima je teško pala ova vijest.


(MONDO)

