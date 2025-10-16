Fudbalski savez Srbije predstavio novi model razvoja: Klubovi dobili preporuke kako da stvore igrača

U ime Fudbalskog saveza Srbije prezentaciju je održao Ranko Stojić, direktor za strategiju i razvoj.

Izvor: MN PRESS

U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održan je sastanak na kojem je direktor za strategiju i razvoj fudbala FSS Ranko Stojić, zajedno sa svojim najbližim saradnicima Predragom Roganom i Branimirom Mićovićem, predstavio novi model organizacije, metodologije rada i sistem identifikacije i razvoja talenata u klubovima i akademijama širom Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici klubova Superlige i Prve lige Srbije, kao i selektori mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije. U ime klubova, većinu su činili sportski direktori, što je, kako je istaknuto, od izuzetne važnosti jer su upravo oni zaduženi za prenos poruka i implementaciju sistema u radnim procesima sa mladim igračima i trenerima u svojim sredinama.

Nakon uvodne riječi Ranka Stojića, uslijedila je detaljna prezentacija novog modela, koji predstavlja jedan od ključnih segmenata strateških aktivnosti FSS usmjerenih ka unapređenju rada klubova, standardizaciji trenažnih procesa i razvoju fudbalskih potencijala u Srbiji.

Tokom sastanka vođen je konstruktivan dijalog, a učesnici su imali priliku da u otvorenoj diskusiji iznesu svoje stavove, prijedloge i iskustva iz prakse. Zapažen je i veliki odziv klubova, što potvrđuje zajedničku posvećenost cjelokupne fudbalske zajednice daljem razvoju srpskog fudbala.

Sastanak je izazvao interesovanje i predstavnika medija, koji su imali priliku da se upoznaju sa primjenom novog modela i planiranim koracima FSS u narednom periodu. Fudbalski savez Srbije nastavlja sa realizacijom strateških aktivnosti usmjerenih na povezivanje klubova, saveza i selekcija kroz zajednički sistem rada i jedinstvenu metodologiju razvoja talenata, sa ciljem da se stvore što bolji uslovi za napredak mladih fudbalera i podizanje kvaliteta srpskog fudbala na svim nivoima.