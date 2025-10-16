logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbalski savez Srbije predstavio novi model razvoja: Klubovi dobili preporuke kako da stvore igrača

Fudbalski savez Srbije predstavio novi model razvoja: Klubovi dobili preporuke kako da stvore igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

U ime Fudbalskog saveza Srbije prezentaciju je održao Ranko Stojić, direktor za strategiju i razvoj.

Fudbalski savez Srbije održao sastanak o razvoju srpskog fudbala Izvor: MN PRESS

U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održan je sastanak na kojem je direktor za strategiju i razvoj fudbala FSS Ranko Stojić, zajedno sa svojim najbližim saradnicima Predragom Roganom i Branimirom Mićovićem, predstavio novi model organizacije, metodologije rada i sistem identifikacije i razvoja talenata u klubovima i akademijama širom Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici klubova Superlige i Prve lige Srbije, kao i selektori mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije. U ime klubova, većinu su činili sportski direktori, što je, kako je istaknuto, od izuzetne važnosti jer su upravo oni zaduženi za prenos poruka i implementaciju sistema u radnim procesima sa mladim igračima i trenerima u svojim sredinama.

Nakon uvodne riječi Ranka Stojića, uslijedila je detaljna prezentacija novog modela, koji predstavlja jedan od ključnih segmenata strateških aktivnosti FSS usmjerenih ka unapređenju rada klubova, standardizaciji trenažnih procesa i razvoju fudbalskih potencijala u Srbiji.

Tokom sastanka vođen je konstruktivan dijalog, a učesnici su imali priliku da u otvorenoj diskusiji iznesu svoje stavove, prijedloge i iskustva iz prakse. Zapažen je i veliki odziv klubova, što potvrđuje zajedničku posvećenost cjelokupne fudbalske zajednice daljem razvoju srpskog fudbala.

Sastanak je izazvao interesovanje i predstavnika medija, koji su imali priliku da se upoznaju sa primjenom novog modela i planiranim koracima FSS u narednom periodu. Fudbalski savez Srbije nastavlja sa realizacijom strateških aktivnosti usmjerenih na povezivanje klubova, saveza i selekcija kroz zajednički sistem rada i jedinstvenu metodologiju razvoja talenata, sa ciljem da se stvore što bolji uslovi za napredak mladih fudbalera i podizanje kvaliteta srpskog fudbala na svim nivoima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fudbalski savez Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC