Ranko Stojić pokrenuo revoluciju srpskog fudbala: "Prenesite trenerima, više neće dobijati licence"

Fudbalski savez Srbije ima plan, a javnosti ga je predstavio Ranko Stojić koji je zadužen za razvoj fudbala.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije krenuo je u ambiciozan projekat smanjivanja obima dva profesionalna ranga, što je ideja generalnog sekretara Branka Radujka, ali on nije jedini koji ima konkretan plan za unapređenje srpskog fudbala. Nekoliko mjeseci nakon što je postavljen na funkciju, nekadašnji golman i dugogodišnji fudbalski funkcioner Ranko Stojić u Staroj Pazovi je predstavio plan za reformu funkcionisanja klubova!

Na seminaru u Kući fudbala, pred okupljenim selektorima svih kategorija, predstavnika muških i ženskih klubova, ali i zainteresovanim novinarima, Stojić je govorio o reformama koje bi klubovi morali da sprovedu i kojih bi trebalo da se pridržavaju u budućnsoti. Glavna ideja je uspostavljanje sistema, koji bi stvarao profesionalce i donosio korist cjelokupnom srpskom fudbalu. Važnu ulogu u svemu tome imaće stručnjaci, koji su često prvi na meti kritika.

Po Stojićevim riječima, na prvom mjestu za funkcionisanje svakog kluba su predsjednik, sportski direktor i trener. Upravo će oni koji pripadaju posljednjoj grupi u narednom periodu da se prilagođavaju novim pravilima u srpskom fudbalu - kako radu u klubovima, tako i stizanju do zvanja potrebnih za vođenje timova.

Ranko Stojić je najavio da će njegov "Model organizacije, metodologije rada i sistema identifikacije i razvoja igrača u klubovima i akademijama" uskoro biti uvršten u proces licenciranja trenera. Svi oni koji budu polagali za Pro, A i B licencu moraće da prolaze i kroz program koji je Stojić pripremio kao osnovi sistem za funkcionisanje srpskih klubova. To bi trebalo da im oteža put do licence, ali i da ih bolje pripremi za rad u klubovima kada završe školovanje.

"Prenesite slobodno svim trenerima. Zahtjevi će biti mnogo oštriji, više neće dobijati licence svi koji se upišu", rekao je Ranko Stojić i tom rečenicom najavio revoluciju srpskog fudbala. Jasno je da će struka, odnosno trenerski kadar u srpskom fudbalu, biti pokretač promjena u narednim godinama, a da bi se to izvelo na pravi način potrebno je da licence posjeduju samo najkvalitetniji stručnjaci.

Nekadašnji prvi čovjek Rada predstavio je tim sa kojim je radio na ovom projektu. Pored njega su se našli poznati fudbalski trener Predrag Rogan i Branimir Mićović, jedan od najobrazovanijih ljudi u srpskom fudbalu. Plan je napravljen zajedno, a Mićović je istakao da se dobijanjem licenci ne završava proces edukacije.

Svi oni treneri koji prođu kroz školu FSS i steknu potrebnu diplomu za rad u najboljim klubovima, trebalo bi da nastave sa usavršavanjem. Nakon sticanja potrebne dozvole za rad - što licenca jeste - počinje period usavršavanja tokom kojeg mora mnogo da se radi na sebi kako bi se stiglo do uspjeha.