Sergej Milinković Savić majstorski pogodio iz slobodnog udarca u Ligi šampiona Azije (VIDEO)

Srpski internacionalac Sergej Milinković Savić bio je strijelac za Al Hilal u pobjedi 3:1 nad Al Sadom u meču trećeg kola azijske Lige šampiona.
Milinković Savić je prelijepim golom iz slobodnog udarca u 81. minutu postavio konačan rezultat.
Golovima Jusufa Akčičeka u 25. i Kaliduda Kulibalija u 40. minutu saudijski klub je na poluvremenu vodio 2:0, Roberto Firmino je smanjio pogotkom za katarski klub u 63. minutu, ali je sve oko pobjednika razriješio Milinković Savić.
Al Hilal je poslije tri odigrana kola u azijskoj Ligi šampiona jedini ostvario maksimalan učinak sa devet bodova.
Pogledajte gol SMS-a.
Sergej Milinkovic-Savic #Alhilalpic.twitter.com/5DuB37uCwX— Q (@HQwallp)October 21, 2025
(MONDO)