Sergej Milinković Savić majstorski pogodio iz slobodnog udarca u Ligi šampiona Azije (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Srpski internacionalac Sergej Milinković Savić bio je strijelac za Al Hilal u pobjedi 3:1 nad Al Sadom u meču trećeg kola azijske Lige šampiona.

Sergej Milinković Savić gol iz slobodnjaka AL Hilal VIdeo Izvor: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia

Milinković Savić je prelijepim golom iz slobodnog udarca u 81. minutu postavio konačan rezultat.

Golovima Jusufa Akčičeka u 25. i Kaliduda Kulibalija u 40. minutu saudijski klub je na poluvremenu vodio 2:0, Roberto Firmino je smanjio pogotkom za katarski klub u 63. minutu, ali je sve oko pobjednika razriješio Milinković Savić.

Al Hilal je poslije tri odigrana kola u azijskoj Ligi šampiona jedini ostvario maksimalan učinak sa devet bodova.

Pogledajte gol SMS-a.

(MONDO)

