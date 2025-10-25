logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Ligi Evrope, igrao fudbaler koji nije imao dozvolu! 1

Skandal u Ligi Evrope, igrao fudbaler koji nije imao dozvolu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
1

Na meču Liona i Utrehta na terenu je bio igrač koji nije imao dozvolu da igra i bio je asistent za gol, a to može da utiče i na plasman Crvene zvezde

Rašid Gezal igrao utakmicu Lion Utreht iako nije imao dozvolu Izvor: MN PRESS

Skandal potresa Ligu Evrope, igrač koji nije imao dozvolu je bio na terenu i ne samo to, već je asistirao za gol. Sve to dogodilo se na meču Liona i Utrehta koji je francuski tim dobio rezultatom 1:0. Taj meč je odigrao 25. septembra, a Rašid Gezal je ušao u igru u 65. minutu i u 75. asistirao Taneru Tesmanu za pobjedu.

Problem je u tome što alžirski fudbaler nije smeo da se nađe na terenu pošto po pravilima nije dobio dozvolu. Zato je Utreht uložio žalbu i traži da se meč registruje rezultatom 3:0 u njihovu korist za "zelenim stolom". Međutim, tu postoje dva problema.

UEFA je, očekivano, morala da pokrene istragu zbog žalbe, ali će teško da bude usvojena. Zašto? Zato što je UEFA ta koja je prihvatila registraciju Gezala kada ga je Lion uvrstio na svoj zvanični spisak. U momentu registracije je UEFA bila dužna da upozori Lion na tu grešku što nije učinila.

Drugi razlog leži u tome što je Utreht navodno žalbu uložio poslije roka. Imao je 24 sata da uloži žalbu, a to je učinio naknadno. Djeluje da neće biti usvojena, ali treba sačekati.

Kako ovo utiče na Zvezdu?

Moglo bi sve ovo da ima uticaj i na Crvenu zvezdu. Kako? Tako što bi pala za jedno mjesto na tabeli u Ligi Evrope. Trenutno je na 30. mjestu i ima jedna bod, dok je Utreht 35. bez poena. Ako žalba bude usvojena onda će da "skoči" na tabeli i da spusti crveno-bijele za jednu poziciju.

Zvezda u narednom kolu evropskog takmičenja dočekuje Lil u Beogradu 6. novembra i to je meč koji mora da dobije da bi zadržala bilo kakve šanse za plasman u narednu fazu.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga Evrope Lion fudbal

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Dakle, iako se radi o samo jednom igraču, Utreht je, iz nekog njima nepoznatog razloga, prekasno uložio žalbu! Ja mislim da Utreht nije na vrijeme primjetio ilegalnog igrača!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC