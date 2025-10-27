Drama u centru grada: Fudbaler Zenita umalo kidnapovan na ulici

Prava drama se odigrala u Rusiji.

Izvor: Anatoliy Medved/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Ruski mediji prenose da je fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga, Andrej Mostovoj, umalo postao žrtva otmice u centru grada. Prema navodima bezbjednosnih službi, incident se dogodio 23. oktobra, a policija je već privela više osumnjičenih.

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova, Irina Volk, potvrdila je da je u toku istraga povodom pokušaja napada na fudbalera i otmice jednog biznismena, ne navodeći identitete učesnika.

Agencija RIA Novosti otkriva da je riječ upravo o 27-godišnjem fudbaleru Zenita, saigraču srpskog reprezentativca Strahinje Erakovića. Prema istim izvorima, nekoliko napadača pokušalo je da Mostovoja nasilno ugura u automobil, ali je zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika uspio da izbjegne otmicu.

Srećom, fudbaler je prošao bez povreda, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila motive i pozadinu ovog dramatičnog događaja.

Samo dva dana nakon pokušaja otmice fudbalera Zenita, kriminalci su uspjeli da kidnapuju jednog biznismena. Prema izvještajima, muškarca su nasilno ugurali u automobil, tražili od njega veliku sumu novca, a potom ga nakon pregovora pustili na slobodu.

Policija iz Sankt Peterburga saopštila je da su četvorica osumnjičenih uhapšena i da su protiv njih pokrenuti postupci zbog otmice, pokušaja otmice i pljačke. Istraga o oba incidenta je u toku.